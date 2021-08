Un test imminent pour Bitcoin pourrait déterminer la force du marché haussier, selon l’analyste Benjamin Cowen

L’analyste de crypto Benjamin Cowen dit que Bitcoin (BTC) fera face à un test critique en septembre qui pourrait déterminer l’avenir de son marché haussier.

Dans une nouvelle session de stratégie, Cowen affirme qu’en septembre de chaque année depuis 2017, Bitcoin a testé la moyenne mobile sur 20 semaines et l’a soit rebondi, soit plongé à travers elle.

« Août peut en fait être un mois assez décent pour Bitcoin. Mais ce qui m’intéresse le plus, c’est septembre. Pourquoi? Parce que chaque mois de septembre au cours des quatre dernières années, Bitcoin a testé la moyenne mobile sur 20 semaines.

Cowen dit que si Bitcoin teste à nouveau la moyenne mobile sur 20 semaines, la réaction des acteurs du marché pourrait préfigurer l’action des prix de la BTC dans les mois à venir.

“Ce qui, je pense, pourrait arriver en septembre est un test de la semaine 20, et ce test de la semaine 20 – si nous l’obtenons – déterminera de manière instrumentale le niveau d’optimisme que Bitcoin aura pour les prochains mois après octobre, Novembre, décembre, peut-être janvier, février, mars, avril – la même chose l’année dernière. Cela sera déterminant pour déterminer – allons-nous devenir haussiers maintenant, ou allons-nous lancer la boîte dans quelques mois ? »

Cowen dit que bien que les taureaux Bitcoin puissent s’inquiéter d’une correction à la baisse de la moyenne mobile sur 20 semaines, qui est actuellement proche de 43 500 $, une action à la hausse est susceptible de se produire si BTC peut maintenir ce niveau comme support.

« Honnêtement, ce n’est pas une mauvaise possibilité parce que… Si nous la considérons comme un soutien, alors c’est à ce moment-là que de bonnes choses arrivent. C’est à ce moment-là que les bonnes choses arrivent – lorsque nous tenons les 20 semaines comme support. C’est ce que je rechercherais.

