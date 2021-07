Un théologien montre aux évangéliques comment vraiment garder le racisme à distance ⋆ 10z viral

Lorsque son pays est venu l’appeler, Frank Capra avait déjà remporté trois Oscars de la meilleure mise en scène en cinq ans—”It Happened One Night” (1934), “Mr. Deeds Goes to Town” (1936) et “You Can’t Take It with You” (1938) – et avait réalisé les incomparables “Lost Horizon” (1937) et “Mr. Smith va à Washington » (1939). Il aurait certainement pu se reposer sur ses lauriers, mais il était un Américain trop patriote pour ne pas participer à la Seconde Guerre mondiale.

Trop vieux pour se battre sur le champ de bataille, Capra a mené sa guerre dans la cabine de l’éditeur, construisant une série de sept films de propagande connus collectivement sous le nom de série Why We Fight, tournés entre 1942 et 1945.

Le but de la série était d’expliquer aux troupes américaines, et plus tard aux civils, en quoi consistait la guerre et pourquoi nous avions désespérément besoin de la gagner. Pour Capra, la série a également fonctionné comme une contre-attaque contre le film de propagande nazie « Le triomphe de la volonté » (1935), réalisé par Leni Riefenstahl.

« Le triomphe de la volonté », explique Capra au chapitre 17 de son autobiographie, « Le nom au-dessus du titre » (1971), « n’a tiré aucune arme, n’a largué aucune bombe. Mais en tant qu’arme psychologique visant à détruire la volonté de résister, elle était tout aussi mortelle. » Capra devait trouver un moyen d’avertir les Américains et de renforcer leur volonté contre les dangers du nazisme, mais comment pouvait-il le faire avec le temps et le budget limités qui lui étaient impartis ?

La réponse lui vint en un éclair. Il organiserait la série autour « d’une idée fondamentale et puissante » : « vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » (Jean 8 :32). Mais comment convaincre son auditoire que les fascistes d’Allemagne, d’Italie et du Japon avaient l’intention d’écraser la liberté du monde ?

« Pourquoi l’ennemi lui-même l’a prouvé. . . dans ses actes, ses livres, ses discours, ses films . . . Que l’ennemi prouve à nos soldats l’énormité de sa cause et la justesse de la nôtre. Les films Why We Fight sont sans doute les meilleurs films de propagande jamais réalisés car, plutôt que de diaboliser ses ennemis ou de les réduire à des hommes de paille, Capra leur permet de parler pour eux-mêmes – de présenter leurs objectifs, leurs présupposés et leur vision du monde à travers leurs propres livres, discours , et des films.

Voddie Baucham aurait également pu se reposer sur ses lauriers. Il est titulaire d’un BA en christianisme et sociologie de la Houston Baptist University, d’un M.Div. du Southwestern Baptist Theological Seminary, un D.Min. du Southeastern Baptist Theological Seminary, et un DD honoraire du Southern California Seminary, et a effectué des travaux de troisième cycle à l’Université d’Oxford.

Pasteur à succès, auteur, conférencier et implanteur d’églises qui, avec son épouse depuis plus de 30 ans, a scolarisé neuf enfants à la maison, Baucham est actuellement le doyen de l’École de théologie de l’African Christian University à Lusaka, en Zambie. Il aurait été facile et pratique pour lui de rester en dehors de la guerre des cultures qui se préparait dans l’église évangélique.

Au lieu de cela, il a offert à cette église sa propre version courageuse de la série Why We Fight, “Fault Lines: The Social Justice Movement and Evangelicalism’s Looming Catastrophe”. Comme Capra, Baucham croit fermement que la vérité nous libérera, qu’il y a un danger qui se propage rapidement dans le monde qui pourrait déchirer l’évangélisme (et l’Amérique), et la meilleure façon d’exposer cette menace et de laisser la vérité briller est de permettre aux les guerriers de la justice sociale eux-mêmes pour expliquer leurs objectifs, leurs présupposés et leur vision du monde.

La « ligne de pensée » du CRT

Le lien que j’ai établi ici entre Capra et Baucham n’est pas simplement illustratif. Les nazis partagent un principe fondamental avec les défenseurs de la théorie critique de la race (CRT) : tous deux supposent que le monde est composé non pas d’individus créés à l’image de Dieu et en possession d’une valeur et d’une valeur intrinsèques, mais de groupes ethniques et raciaux de fort/faible, maître/esclave, oppresseur/opprimé, bourreau/victimisé qui existent en perpétuelle opposition les uns aux autres. Les notions de bien et de mal, de vertu et de vice, de moralité et de péché doivent être mesurées par le groupe auquel vous appartenez, et non par des normes divines, transcendantes et objectives.

Avec la clarté d’un bon prédicateur explicatif, Baucham commence par tracer ce qu’il appelle la « ligne de pensée » à partir de laquelle le CRT est né. Tout commence avec la théorie des conflits de Karl Marx, qui considère « la société comme un groupe de classes sociales différentes, toutes en compétition pour un pool limité de ressources telles que la nourriture, le logement, l’emploi, l’éducation et les loisirs ». À partir de là, Antonio Gramsci a ajouté la notion d’hégémonie pour montrer comment un groupe ou une classe dominante préserve son contrôle « non seulement par la coercition, mais aussi par le consentement volontaire des opprimés et de leurs oppresseurs à maintenir le statu quo ».

La théorie critique issue de l’école de Francfort (Adorno, Marcuse, Lukács, etc.) a étendu Marx et Gramsci à la philosophie et aux sciences sociales afin de découvrir les inégalités structurelles (ou systémiques) entre les groupes, puis « identifier les personnes et les institutions qui pourrait apporter des changements et fournir des objectifs pratiques pour la transformation sociale. La théorie critique, comme le marxisme avant lui et le CRT après lui, est plus qu’un outil analytique pour localiser et réparer les injustices. C’est une vision du monde qui présuppose la théorie des conflits et l’hégémonie Gramscienne, traitant les individus en tant que membres de groupes et la société comme intrinsèquement et perpétuellement brisés et nécessitant une réingénierie constante.

De peur que la « ligne de pensée » de Baucham ne semble être un argument d’homme de paille qui met des mots dans la bouche des défenseurs du CRT, il (comme Capra) étaye son analyse en citant l’un des centres du CRT, la UCLA Luskin School of Public Affairs :

Le CRT, de son propre aveu, n’est pas un outil, mais une « lentille analytique » qui prend pour acquis toute une série d’hypothèses non prouvées : que le racisme est endémique en Amérique ; que le péché de racisme est collectif plutôt qu’individuel ; que le privilège blanc et la suprématie blanche sont endémiques et sont soutenus par les personnes de couleur marginalisées ; que le libéralisme, la méritocratie et la primauté du droit sont intrinsèquement blancs et racistes.

Alors que Baucham passe le reste de son livre à démontrer, la plupart de ces affirmations sont non seulement manifestement fausses, mais elles contredisent une vision du monde biblique qui dit que nous sommes tous des créatures faites à l’image de Dieu mais déchues et dépravées.

Baucham ne se plonge pas tout de suite dans son analyse du CRT. Comme l’un des principes du CRT est que les récits des personnes de couleur l’emportent sur les preuves statistiques objectives et impartiales, Baucham partage d’abord son histoire personnelle de grandir en noir en Amérique ainsi que ses expériences post-conversion dans les églises noires et à prédominance blanche. . Ce faisant, il indique clairement qu’il n’est pas un “vendu” qui veut “s’attirer les faveurs des Blancs” ou qu’il ne comprend pas “la perspective noire”.

Il connaît de l’intérieur les problèmes de race en Amérique. Néanmoins, plutôt que d’accepter la “perception commune mais fausse que la police tue des hommes noirs non armés”, il rassemble des preuves statistiques pour prouver que “l’idée que l’Amérique a un problème de brutalité policière fondée sur la race n’est tout simplement pas vraie”.

Tout au long de son livre, Baucham fournit des preuves tangibles pour faire exploser les allégations de racisme systémique et de suprématie blanche en Amérique. Mais son livre fait bien plus que cela. Comme Capra, il déballe soigneusement toute la structure du CRT qui a permis à de tels faux récits de prospérer, même et surtout dans les églises et institutions évangéliques qui devraient mieux connaître.

Au cours de trois chapitres incisifs, intitulés de manière provocante mais précise « Une nouvelle religion », « Une nouvelle prêtrise » et « Un nouveau canon », Baucham expose le « culte de l’antiracisme » du CRT, une nouvelle religion avec sa propre théologie, son lexique, et un évangile qui « n’offre aucun salut, seulement une pénitence perpétuelle dans un effort pour combattre une maladie incurable ». Pour faire valoir son point plus clairement, il décompose la nouvelle religion de CRT en six étapes calquées sur les jours de la création. Voici les résumés des capsules de Baucham :

Blancheur : un ensemble de privilèges normatifs accordés aux individus et groupes à peau blanche qui est « invisible » pour ceux qui en sont privilégiés. Privilège blanc : une série d’avantages immérités qui reviennent aux Blancs en raison de leur blancheur. Suprématie blanche : toute croyance, comportement ou système qui soutient, promeut ou améliore le privilège blanc. Complicité blanche : Les Blancs, à travers les pratiques de la blancheur et en bénéficiant du privilège blanc, contribuent au maintien de l’injustice raciale systémique. Équilibre blanc : Le système de croyances qui permet aux blancs de rester confortablement ignorants. Fragilité blanche : l’incapacité et la réticence des Blancs à parler de race en raison de l’emprise [the other five] exercer sur eux (sciemment ou non).

Aucune des définitions de Baucham n’est exagérée. Tous, en fait, sont directement basés sur des livres et manuels CRT standard d’écrivains tels que Peggy McIntosh, Robin DiAngelo, Latasha Morrison et Ibram Kendi.

Plus important encore, aucune n’a été prouvée par des preuves réelles. Ce sont des affirmations fondées sur une vision du monde qui est antithétique à une compréhension biblique de la création et de la chute, du péché et de la repentance, de la grâce et du salut.

Sauver l’Église

Pourtant, comme le montre Baucham à travers de nombreuses citations de dirigeants évangéliques clés, nombre de ces affirmations se sont glissées dans les églises et les institutions qui revendiquent la Bible comme leur autorité finale. Voici, par exemple, une citation de Jim Wallis : « Sans confession au péché de racisme blanc, suprématie blanche, privilège blanc. . . les gens qui se disent chrétiens blancs ne seront jamais libres. . . de l’esclavage d’un mensonge, d’un mythe, d’une idéologie et d’une idole. Ou pensez à David Platt, qui, lors de la « 2018 Together for the Gospel Conference . . . a livré un message d’Amos 5, puis s’est repenti en larmes pour son privilège blanc, son silence et son inaction.

Le plus troublant de tous est peut-être une table ronde où Tim Keller a déclaré : « Si vous avez la peau blanche, cela vaut 1 million de dollars sur toute une vie. . . . [White people] Je dois dire : « Nous ne méritons pas ça ! » » Keller, Baucham explique, puis « continue à préciser que les chrétiens blancs doivent conclure : « Je suis le produit et je me tiens sur les épaules d’autres personnes qui ont obtenu cela à cause de l’injustice. . . . la Bible dit que vous êtes impliqué dans l’injustice. . . même si vous ne l’avez pas réellement fait.

Pour être clair, Baucham ne se livre pas à des injures ou à des assassinats de caractère dans son livre. Il traite ses confrères évangéliques avec respect et amour et ne suggère jamais qu’ils sont des marxistes déguisés.

Au contraire, son but même en écrivant « Fault Lines » était d’aider ses confrères évangéliques à comprendre les présuppositions nécessaires sur lesquelles repose la CRT et comment ces présuppositions sont antithétiques aux Écritures. Ce faisant, il espère que les évangéliques comme Wallis, Platt et Keller qui désirent sincèrement voir l’harmonie raciale dans notre pays ne seront pas captifs des mensonges trompeurs de la vision du monde du CRT.

J’espère que tous les évangéliques passionnés par la vérité et la justice liront ce livre avec un esprit et un cœur ouverts. Baucham a fait ses recherches. “Fault Lines” ne présente pas seulement des preuves objectives pour réfuter les accusations de racisme systémique et de brutalité policière ciblée contre les Noirs, elle découvre les failles logiques dans les affirmations du CRT.

L’église doit se libérer de la théologie, de l’anthropologie et de la sociologie consciemment anti-bibliques du CRT avant qu’il ne soit trop tard. Si nous ne le faisons pas, nous nous retrouverons piégés dans le genre de raisonnement circulaire que Baucham expose encore et encore : « Le racisme systémique est la cause des disparités. Si vous en doutez, c’est parce que vous êtes un raciste qui veut protéger votre pouvoir et maintenir ces disparités en place. Cela doit être vrai car, si vous n’étiez pas raciste, vous sauriez que la cause des disparités est . . . racisme » (155).

Heureusement, Capra et Baucham (et Jésus !) ont raison : la vérité nous libérera.