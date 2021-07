Un thriller d’action oublié avec trois stars de Marvel arrive sur Netflix la semaine prochaine • .

L’iPhone avait à peine quelques années en 2010, et le président Obama n’était qu’à la moitié de son premier mandat. Il faudra encore une décennie avant que la plupart d’entre nous ne prêtent attention à ce qu’est un coronavirus. Et au moins une demi-douzaine de services de streaming n’étaient même pas encore une étincelle dans l’œil d’un directeur de studio, à ce stade. Pendant ce temps, c’était aussi l’année où Warner Bros. a sorti un thriller d’action mettant en vedette trois acteurs de Marvel qui a fini par être plus agréable, dans une certaine mesure, que les critiques ne le créditent. Mais vous pouvez être le juge vous-même. Parce que la semaine prochaine, The Losers sera ajouté à la pile de films Netflix que vous pourrez diffuser sur le service de streaming le plus populaire au monde.

Meilleure offre du jour Contrôlez votre porte de garage de n’importe où avec votre smartphone ou Alexa ! Prix ​​catalogue :29,98 $ Prix :19,98 $ Vous économisez :10,00 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Films Netflix à regarder : Les perdants (2010)

Le casting comprend ici Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Chris Evans et Idris Elba, entre autres. Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « Après avoir appris que leur gestionnaire les avait installés, un groupe d’agents désavoués de la CIA s’est réuni pour faire tomber leurs traîtres. »

L’une des règles générales suivies par ce film est que tout ce qui contient Zoe Saldana est garanti d’avoir au moins une valeur de divertissement rédemptrice. En effet, la critique de Wired sur le film de 2010 a noté ce fait même dans le titre: “Zoe Saldana rachète presque les perdants”. L’auteur de cet article écrit : « Dans les perdants… Saldana ne sauve peut-être pas un monde extraterrestre, mais elle sauve le film avec son portrait d’Aisha – une guerrière mystérieuse et coriace qui donne des coups de pied, des coups de poing et des lance-grenades tout en réussissant à verser la larme occasionnelle sur une tragédie injuste.

Je me souviens avoir vu celui-ci au théâtre à l’époque, et je n’ai eu aucun problème avec ça. C’était un plat d’action de pop-corn utile et divertissant. Parfois, vous êtes juste d’humeur pour ce genre de chose.

The Losers sera disponible en streaming sur Netflix à partir de dimanche. En attendant, voici quelques autres films Netflix populaires à découvrir également dès maintenant. Ce sont en fait les films Netflix les plus regardés de la semaine du 14 au 20 juillet. Et cette liste provient des données partagées avec . par le service de moteur de recherche en streaming Reelgood.

L’une des choses qui devraient ressortir ici, comme nous l’avons noté hier, est que certains des films Netflix les plus populaires en ce moment sont des films d’horreur. Gunpowder Milkshake at #1, quant à lui, est un original de Netflix sur les femmes assassines dont nous avons déjà parlé ici.

Lait frappé à la poudre

La rue de la peur, troisième partie : 1666

Une histoire d’horreur classique

La rue de la peur, deuxième partie : 1978

La rue de la peur, première partie : 1994

Le guide de la famille parfaite

Un ajustement parfait

Amérique : le film

La route de glace

Profond

Meilleure offre du jour Les Echo Buds ont une suppression du bruit tout comme les AirPods Pro – mais ils sont en vente pour 100 $ de moins ! Prix ​​catalogue : 119,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission