Un tiers des actes sont féminins ou non binaires

Je ne peux pas dire que quelqu'un est choqué

Le festival Reading and Leeds 2022 vient d’annoncer sa première vague d’actes et si cela se confirme, l’événement devrait poursuivre sa tendance à sous-représenter les femmes.

Sur les 31 actes annoncés, seuls 11 sont des femmes, ont des membres féminins du groupe ou ne sont pas binaires. Ces actes incluent Megan Thee Stallion, Little Simz, Wolf Alice et Joy Crookes.

L’année dernière, seulement 14% de l’ensemble de la programmation des festivals de Reading et de Leeds était composée d’acteurs féminins, contre 9 % l’année précédente.

Parklife a ouvert la voie l’année dernière, avec 44% de la programmation du festival composée d’artistes féminines.

Parmi les autres artistes à l’affiche de Reading et de Leeds cette année figurent Arctic Monkeys, Bring Me The Horizon et Dave.

Melvin Benn, directeur général de Festival Republic (la société à l’origine du festival) a déclaré à NME : « Avec autant d’actes incroyables à jouer, Reading & Leeds est sur le point de revenir comme le week-end de festival ultime de l’été : définir les sons de la terre moderne musique de rupture. Je ne peux pas attendre! »

Voici la liste complète des actes joués à Reading et Leeds 2022 :

Arctic Monkeys

Arrdee

Bastille

Apporte-moi l’horizon

Circa Vagues

Chloé Moriondo

Dave

Cari Denzel

Fièvre 333

Fontaines DC

Animaux de verre

Griffon

Halsey

Esprits hybrides

Jack Harlow

Joie Crookes

Jxdn

Kid Brunswick

Petit Simz

Megan toi étalon

Bière de Madison

Moneskin

Vagues pâles

Panthère rose

Polo G

Rage contre la machine

Courir les joyaux

Taï Verdes

valse

Wilkinson

Loup Alice

D’autres actes devraient être annoncés.

Le festival de Reading et de Leeds aura lieu le week-end férié d’août (26-28). Les billets sont en vente à partir de 9h le vendredi 10 décembre. Cliquez ici pour plus d’informations sur les billets pour Reading et ici pour Leeds.

