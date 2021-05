Un tiers des adultes britanniques ont reçu une deuxième dose de vaccin ⋆ 10z viral

Près de 15 millions de personnes ont eu deux coups en Angleterre (Photo: .)

Plus d’un tiers des adultes en Angleterre ont maintenant reçu deux vaccins contre le coronavirus, cela a été confirmé.

Quelque 14 871 208 personnes ont reçu une deuxième dose, selon les chiffres du NHS dimanche.

Cette réalisation a été qualifiée de “ nouvelle étape incroyable ” alors que le déploiement de l’inoculation se poursuit à un rythme soutenu.

Au total, 44 449 424 vaccinations contre le Covid-19 ont maintenant eu lieu en Angleterre – une augmentation de 541 513 la veille.

Le NHS England a déclaré que 29 578 216 étaient la première dose d’un vaccin.

Le Dr Nikki Kanani, médecin généraliste et directeur médical des soins primaires au NHS England, a déclaré: “ Encore un autre jalon incroyable du NHS a été atteint car un adulte sur trois en Angleterre a maintenant reçu les deux doses du vaccin Covid – ce qui signifie qu’ils ont une protection maximale contre le virus.

“ Atteindre cette étape n’est pas un accident – c’est dû à des mois de travail acharné et tous les membres du NHS qui ont joué un rôle dans ce domaine aident à protéger des millions de personnes contre les maladies graves et à sauver des vies. ”

C’est une histoire de rupture – plus à suivre.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();