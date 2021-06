Un tiers des crématoires accueille désormais de grands cercueils – ils meurent gras et vous devrez peut-être acheter deux tombes | Royaume-Uni | Nouvelles

Un sujet qui a fait parler beaucoup de monde est : que se passe-t-il si je meurs gros ? Une vidéo de Caitlin Doughty, entrepreneur de pompes funèbres américaine, a enregistré plus de 2,6 millions de vues et discute des options funéraires pour les personnes en surpoids. Caitlin dit que généralement, les personnes en surpoids craignent qu’à leur mort, leur corps soit mal traité. Elle poursuit cependant en disant que tout cadavre sera logé quelle que soit sa taille ou sa forme et que l’inhumation et la crémation peuvent être possibles pour un corps plus grand.

L’inconvénient est que les options sont normalement limitées et beaucoup plus chères.

Un cercueil standard à travers l’étang mesure 24 à 27 pouces de large, mais les fabricants plus spécialisés peuvent fabriquer des cercueils aussi larges que 52 pouces.

Cela soulève donc la question, que se passe-t-il au Royaume-Uni?

Il y a quelques années, The Independent a rapporté que les Écossais obèses devaient être enterrés plutôt que incinérés car leurs corps étaient trop gros pour un four standard.

À l’époque, l’Association nationale des directeurs de pompes funèbres (NAFD) parlait d’un nombre croissant d’Écossais nécessitant des cercueils plus grands pouvant atteindre un mètre de large, trop grands pour de nombreux crématoriums.

Certaines autorités funéraires proposent désormais des tombes plus grandes pour accueillir de plus grands cercueils

Cependant, il semble que les temps changent. En examinant les options de crémation pour les personnes de grande taille, nous avons constaté qu’un tiers de tous les crématoriums du Royaume-Uni peuvent accueillir un cercueil de 40 pouces de large – la majorité d’entre eux étant construits à partir des années 1990.

Le plus grand four se trouve dans l’est du Devon et peut contenir un cercueil jusqu’à 45 pouces de large.

La NAFD a déclaré : « Les personnes décédées plus grandes peuvent être à la fois incinérées et enterrées.

« L’expérience de nos membres suggère que la largeur moyenne des cercueils a augmenté au cours des dix dernières années, passant d’environ 20-22 pouces à 22-24 pouces, bien que des crémateurs soient maintenant installés au Royaume-Uni qui puissent gérer des cercueils jusqu’à 41 pouces de large.

« De même, certaines autorités funéraires proposent désormais des tombes plus grandes pour accueillir ces plus grands cercueils. »

Cela dit, il n’est pas rare que des familles doivent débourser pour deux parcelles dans un cimetière si le cercueil de leur proche est trop grand pour une seule parcelle standard.

Matériel spécialisé

Selon la NAFDA, de nombreux salons funéraires ont considérablement investi dans des équipements spécialisés qui leur permettent de s’occuper de ceux qui sont plus grands tout en exécutant des funérailles de haut niveau.

Ceux-ci incluent des ponts automatiques « montée et abaissée » qui peuvent être installés dans des véhicules funéraires ; réfrigérateurs mortuaires plus grands; palans et chariots bariatriques; et la formation du personnel couvrant des domaines tels que les bonnes techniques de levage.

La NAFDA a ajouté : « L’objectif principal est de s’assurer que tous les clients – et leurs familles – sont pris en charge avec respect et traités avec dignité, quelles que soient leurs caractéristiques physiques.

« D’après l’expérience de nos membres, presque sans exception, les familles concernées sont réalistes quant aux besoins différents de leur proche décédé et à ce que cela pourrait signifier en termes de leurs funérailles. Les choix qu’ils font, cependant, dépendent généralement des installations.

« Les directeurs de pompes funèbres sont expérimentés dans la gestion des différentes exigences pour les funérailles d’une personne obèse avec tact et attention.

« Par exemple, une tradition en Écosse dans des circonstances normales (non autorisée actuellement en vertu des restrictions de Covid) consiste pour les membres de la famille à abaisser le cercueil dans le sol à l’aide de cordes et de glands sur les poignées du cercueil.

“Cependant, avec un cercueil plus grand, cela peut ne pas être possible, ou conseillé, et nos membres parlent donc doucement des alternatives. La plupart des familles choisissent le cercueil à descendre dans le sol avant l’arrivée de la famille, soit à l’aide d’un système de levage ou par une équipe plus importante de la société funéraire.

“Un service funéraire peut alors encore être organisé, préservant la dignité du défunt et épargnant la famille de la détresse.”

