Un tiers des Londoniens ne sont pas du tout vaccinés

Les 14 régions du pays avec les taux de vaccination les plus bas sont toutes des arrondissements de Londres (Photo: PA / .)

Un tiers des habitants de Londres ne sont absolument pas vaccinés, car la variante Omicron y fait son chemin.

La proportion de la population sans un seul jab est trois fois plus élevée à Londres que dans le reste du pays.

Les 14 régions du pays avec les taux de vaccination les plus bas sont toutes les arrondissements de Londres, y compris Westminster où quatre sur dix n’ont pas eu un seul vaccin.

Bien que les Londoniens soient plus jeunes que le reste de la population britannique en général, les taux de vaccination dans tous les groupes d’âge sont plus faibles dans la ville que dans le reste du pays.

L’un des écarts les plus importants concerne les 18-24 ans, où les taux de Londres à 58% sont inférieurs de 19 points aux 77% observés dans le Sud-Ouest.

La majorité des cas de coronavirus à Londres sont désormais Omicron, et «un pourcentage croissant de cas» à travers le pays dans son ensemble est la nouvelle variante.

Le Royaume-Uni a enregistré 78 610 nouveaux cas confirmés de Covid mercredi, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

L’une des raisons de la plus faible adoption de Londres est probablement la population plus transitoire de la capitale qui n’a pas de liens avec les chirurgies généralistes (Photos: PA)

Au total, 24 732 162 personnes ont désormais reçu un rappel de vaccin ou une troisième dose, tandis que 51 332 920 ont reçu au moins une première dose.

Mais 11% du Royaume-Uni n’a pas encore reçu une seule dose de vaccin, un chiffre qui monte à 32% à Londres.

L’Écosse est la partie du Royaume-Uni la plus vaccinée, avec seulement 8,8% n’ayant pas reçu une seule dose de vaccin Covid.

En dehors de Londres, le Nord-Ouest et les West Midlands ont la plus forte proportion de personnes non vaccinées à 21%.

La souche dominante de coronavirus à Londres est désormais la variante Omicron (Crédits : REUTERS)

L’une des raisons de la plus faible participation à Londres est probablement la population plus transitoire de la capitale qui n’a pas de liens avec les chirurgies généralistes.

Le professeur Paul Hunter, épidémiologiste à l’Université d’East Anglia, a déclaré au Times que la faible participation à Londres était « probablement due à un certain nombre de choses ».

« Londres a une population ethniquement diversifiée et il a été difficile de déployer le vaccin auprès de certains groupes ethniques, donc je suis sûr que cela en fait partie.

« Il y a beaucoup de pauvreté dans certaines parties de Londres, et ce genre de chose a également un impact sur l’adoption des vaccins », a-t-il déclaré.

