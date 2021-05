Un tiers des restaurants californiens fermés définitivement après avoir été paralysés par les restrictions COVID ⋆ .

par Cassandra Fairbanks, The Gateway Pundit:

Environ un tiers de tous les restaurants de Californie ont fermé définitivement après avoir été paralysés par les énormes restrictions COVID dans l’État.

Le comité spécial du Sénat de Californie sur les interventions d’urgence en cas de pandémie a constaté qu’environ un million de travailleurs de l’industrie étaient «mis à pied ou licenciés».

ABC News rapporte que “peu de secteurs d’activité étaient plus touchés que l’industrie de la restauration, qui avant la pandémie comprenait plus de 76 000 établissements de restauration et de boissons employant 1,8 million de personnes, selon la California Restaurant Association.”

«Le COVID-19 a bouleversé toutes nos vies, mais ses impacts ont été ressentis plus intensément dans l’industrie de la restauration, a déclaré le sénateur démocrate Josh Newman, qui dirige le comité et a dirigé l’audition sur la question. «Il est clair que la récupération prendra du temps.»

Le département du développement de l’emploi de l’État rapporte que l’emploi dans les restaurants est toujours en baisse d’un quart par rapport à avant la pandémie.

«Ce n’est pas une évidence que nous allons survivre», a déclaré Laurie Thomas, directrice générale de la Golden Gate Restaurant Association et propriétaire de deux restaurants populaires. «Nous sommes tous en train de creuser tant de choses au cours des 15 derniers mois.»

