“Un tiers des Russes pensent que la crypto sera à parité avec Fiat”, Alexander Mamasidikov, MinePlex ⋆ Crypto new media

La Russie reste l’un des marchés les plus prometteurs et les plus controversés pour le développement des crypto-monnaies. D’une part, les Russes montrent un intérêt actif pour le bitcoin et les autres pièces numériques. D’autre part, l’immaturité de la réglementation sur les crypto-monnaies freine le développement du marché en obligeant les entreprises de crypto à enregistrer des entités juridiques sous d’autres juridictions. En conséquence, le budget manque des millions de roubles d’impôts sur ces entreprises chaque année. La Russie deviendra-t-elle un port crypto dans les pays de la CEI ? La réponse à cette question partage le cofondateur de la banque crypto MinePlex, Alexander Mamasidikov.

Q : Alexander, comment fonctionne le marché des échanges de crypto-monnaies aujourd’hui en Russie ? Quelles formes d’échange existent dans le pays ?

.М : Le marché des changes en Russie est unique en raison des limites et du manque de réglementation claire dans le pays. Par exemple, il est interdit d’utiliser des crypto-monnaies pour payer des biens et des services. La taxation des actifs numériques entre dans la catégorie des questions non résolues. Certains échanges mondiaux ne sont pas disponibles directement en Russie et les citoyens russes ne peuvent pas utiliser certaines cartes cryptographiques. Dans le même temps, des options fiables et populaires sont toujours disponibles comme Binance, Kraken, etc. Cela permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies en toute sécurité. Les échanges P2P sont également toujours en demande puisqu’un vendeur et un acheteur peuvent y avoir un contrat direct. Une autre méthode efficace d’échange de crypto-monnaie en fiat est les plates-formes OTC où les transactions sont conclues entre deux parties sans intermédiaires. Les portefeuilles crypto les plus populaires en Russie sont Binance et Blockchain qui ont prouvé qu’ils méritaient de leur faire confiance avec le temps. Selon des sondages, 30% des personnes interrogées en Russie pensent que les crypto-monnaies seront à parité avec la monnaie traditionnelle à l’avenir.

Q : Bien que les échanges cryptographiques soient relativement réglementés, les opérations d’échanges P2P ne sont pas affectées par ces réglementations. À quels risques les bourses peuvent-elles être confrontées pour travailler en zone grise ?

.М : Malgré l’absence de réglementation, les experts signalent une croissance gigantesque du nombre d’utilisateurs de crypto-monnaies et de la demande de services d’échange dans le pays. Le risque principal dans ces situations est bien sûr le risque de perdre de l’argent car aller chez les avocats n’apportera aucun résultat. C’est pourquoi il est important de toujours se souvenir de la sécurité des actifs et de choisir avec soin les plateformes d’échange.

Q : En fait, derrière les échanges, il y a maintenant des gens avec de l’argent qui échangent manuellement des crypto-monnaies en fiat. Dans quelle mesure est-ce sûr et quels échanges sont dignes de confiance ?

.М : Personne ne garantit à 100 % que l’affaire sera conclue ou que le vendeur est honnête. Mais un nombre énorme de personnes utilisent quotidiennement les échanges. Lors du choix d’une plateforme, il est tout d’abord judicieux de s’appuyer sur les plateformes de notation. Ils fournissent aux utilisateurs des données réelles sur les vendeurs, les taux de change et les types de paiements.

Q : Lors du choix entre une plateforme P2P et un échange, qu’est-ce qui est préférable, compte tenu des commissions, des risques, de la vitesse de transaction, etc.

.М : Les plateformes P2P tout comme les échanges ont leurs avantages. Par exemple, certaines bourses fournissent aux clients une assurance pour les actifs numériques, stockent les crypto-monnaies des utilisateurs dans des portefeuilles froids et demandent une vérification d’identité. Les plates-formes P2P, en revanche, excluent les intermédiaires. Leur principal avantage est l’anonymat. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire sur une page Web et de suivre la procédure KYC.

Q : Comment choisir la plateforme pour échanger des cryptos en fiat ? Quels sont les critères ?

.М : Je vais vous conseiller sur 3 points principaux :

Le plus important. Prenez votre temps pour évaluer la sécurité de la plateforme. Il existe des pages Web avec des avis fournis par de nombreuses personnes, des comparaisons de notes, etc. Choisissez une plate-forme avec des notes élevées. Aussi, il est nécessaire de vérifier comment la plateforme sécurise vos actifs contre les pirates, comment elle assure la sécurité de la transaction. Comparez les commissions et les devises que vous souhaitez acheter contre des jetons. Choisissez celui qui vous convient. Évaluez les modes de paiement et la vitesse de transaction. S’il existe un moyen de réaliser rapidement une transaction, pourquoi attendre une semaine.

De plus, il est très important de ne jamais divulguer vos mots de passe à personne et de confirmer l’authenticité des adresses impliquées dans la transaction.

Q : Si vous êtes victime d’un échange frauduleux, quelles sont les démarches ? Ou il n’y en a pas et une chose à faire est de faire la paix avec le fait de perdre de l’argent ?

.М : Sauvegardez toujours les écrans de toutes les communications. Il servira de preuve en cas de fraude. L’échange de messages est la première chose qui disparaît généralement. Ensuite, il peut être utile d’écrire au support technique ou de contacter directement la direction de la plate-forme P2P pour trouver des moyens de gérer la situation. L’un des moyens consiste à rechercher sur Internet des avis de personnes ayant été confrontées à une situation similaire et à récupérer des informations sur la manière dont elles l’ont abordée. Rester calme.

Question : Selon vous, dans la réalité actuelle, les bourses et plateformes P2P qui opèrent dans la zone grise vont-elles continuer à se développer ou sortir du marché avec le durcissement de la réglementation ?

.М : Nous devons assumer la responsabilité de toute action sur le marché de la cryptographie. L’industrie de la cryptographie est comme une mer sans limites. Il faut être entraîné à ne pas être traîné vers le bas. Mais si vous êtes bien préparé, cela offre une mer d’opportunités. Aussi, il est nécessaire de surveiller la position du gouvernement sur les crypto-monnaies qui peuvent changer à tout moment.

De vrais projets de cryptographie de haute qualité visent à réduire le nombre de fraudes sur le marché et lors des opérations d’échange en particulier. Par exemple, c’est exactement pour cela que MinePlex a créé une nouvelle technologie sur le marché CrossFi qui vise à unir la fiabilité et la transparence de la technologie blockchain avec les avantages des services financiers traditionnels. Grâce à ce projet, l’utilisation quotidienne des crypto-monnaies deviendra réalisable et sûre dans un avenir proche.

