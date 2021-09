Un tiers des Salvadoriens utilisent “activement” le portefeuille Chivo, selon le président Bukele

in

Le président salvadorien Nayib Bukele affirme que 2,1 millions de ses concitoyens utilisent le portefeuille de crypto-monnaie Chivo soutenu par le gouvernement, offrant un aperçu du succès apparent du pari Bitcoin (BTC) du pays.

Le président controversé a mis à jour ses 2,9 millions d’abonnés sur Twitter samedi après-midi, affirmant que Chivo “a désormais plus d’utilisateurs que n’importe quelle banque au Salvador” après seulement trois semaines d’activité. Bukele a indiqué que ce n’est qu’une question de temps avant que l’adoption de Chivo n’éclipse toutes les banques du Salvador réunies.

2,1 millions de Salvadoriens UTILISENT ACTIVEMENT @chivowallet (pas de téléchargements). Chivo n’est pas une banque, mais en moins de 3 semaines, elle compte désormais plus d’utilisateurs que n’importe quelle banque au Salvador et évolue rapidement pour avoir plus d’utilisateurs que TOUTES LES BANQUES AU SALVADOR réunies. C’est sauvage ! #Bitcoin – Nayib Bukele (@nayibbukele) 25 septembre 2021

Le portefeuille Chivo émis par l’État a été lancé début septembre alors qu’El Salvador reconnaissait officiellement Bitcoin comme monnaie légale – une décision historique qui pourrait offrir une étude de cas importante pour d’autres pays de la région. Chivo permet aux particuliers et aux entreprises d’envoyer et de recevoir des paiements en Bitcoin ou en dollars depuis n’importe où dans le monde. Le portefeuille est disponible sur les appareils Android et Apple. Comme l’a rapporté Cointelegraph, l’échange de crypto-monnaie mexicain Bitso a signé en tant que fournisseur de services de base pour Chivo.

La dernière mise à jour de Bukele suggère que la loi Bitcoin est accueillie favorablement dans tout le pays, alors même que des centaines de manifestants antigouvernementaux sont descendus dans la rue pour exprimer leur opposition. Le 15 septembre, ces manifestations ont abouti à l’incendie d’un kiosque de cryptographie dans la capitale nationale.

Certes, l’adoption massive de Chivo est due en partie au fait que le gouvernement a largué 30 $ de BTC à chaque titulaire de compte salvadorien. Selon un récent sondage de l’agence Sherlock Communications basée à São Paulo, un peu plus de la moitié des Salvadoriens ne connaissent pas Bitcoin.

Pendant ce temps, le gouvernement de Bukele a rempli ses coffres avec BTC à la suite d’une série de fluctuations volatiles des prix de l’actif numérique. El Salvador “a racheté la baisse” sur au moins deux baisses de prix récentes – le 7 et le 20 septembre – portant ses avoirs totaux à 700 BTC.