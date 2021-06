Un tiers des travailleurs dans le monde travailleront à distance d’ici 2022 : rapport Gartner

in

Le directeur de recherche principal de Gartner, Ranjit Atwal, a déclaré que la main-d’œuvre hybride est l’avenir du travail, avec la même solution à distance et sur site pour optimiser les besoins en main-d’œuvre des employeurs.

Le travail à domicile (WFH) est là pour rester, du moins à court et moyen terme. Le cabinet d’études Gartner suggère que l’Inde produira l’un des plus grands nombres de travailleurs à distance avec un tiers d’employés travaillant à distance d’ici 2022.

« D’ici la fin de 2021, 51 % de tous les travailleurs du savoir dans le monde devraient travailler à distance, contre 27 % des travailleurs du savoir en 2019 », a déclaré Gartner dans un rapport. Il estime que les télétravailleurs représenteront 32 % de tous les employés dans le monde d’ici fin 2021, contre 17 % en 2019.

Les travailleurs du savoir sont ceux qui exercent des professions à forte intensité de savoir, comme les écrivains, les comptables et les ingénieurs. Alors qu’un travailleur à distance est un employé travaillant loin de son entreprise, de son gouvernement ou du site client au moins une journée complète par semaine (travailleurs hybrides) ou qui travaille entièrement à domicile (travailleurs entièrement à distance).

“L’Inde et la Chine produiront certains des plus grands nombres de travailleurs à distance, mais leurs taux de pénétration globaux resteront relativement faibles avec 30% des travailleurs en Inde étant distants (d’ici 2022) et 28% des travailleurs en Chine travaillant à distance”, a prévu Gartner. . Le travail à distance varie d’un pays à l’autre en fonction de l’adoption des technologies de l’information, de la culture et de la diversité des secteurs.

Cependant, les États-Unis seront en tête en termes de travailleurs à distance en 2022, représentant 53% de la main-d’œuvre américaine. En Europe et au Royaume-Uni, les télétravailleurs représenteront 52% de ses effectifs en 2022, tandis que les télétravailleurs en Allemagne et en France représenteront respectivement 37% et 33%, a-t-il ajouté.

D’ici 2024, les organisations seront obligées d’avancer leurs plans de transformation numérique d’au moins cinq ans. Ces plans devront s’adapter à un monde post-Covid-19 qui implique une adoption en permanence plus élevée du travail à distance et des points de contact numériques, a-t-il ajouté.

Une main-d’œuvre hybride continuera d’augmenter la demande de PC et de tablettes. En 2021, les expéditions de PC et de tablettes dépasseront les 500 millions d’unités pour la première fois de l’histoire, mettant en évidence la demande sur les marchés des entreprises et des consommateurs, estime l’agence.

Les organisations ont également déployé le cloud pour activer rapidement les travailleurs à distance. Gartner prévoit que les dépenses des utilisateurs finaux dans le monde pour les services de cloud public augmenteront de 23,1 % en 2021 alors que les DSI et les responsables informatiques continuent de donner la priorité aux applications fournies dans le cloud, telles que le logiciel en tant que service (SaaS).

Les outils sociaux et de collaboration continueront d’être un « must », ce qui conduira le marché mondial des logiciels sociaux et des revenus de collaboration à augmenter de 17,1 % en 2021.

D’ici 2024, au moins 40 % de toutes les utilisations d’accès à distance seront principalement desservies par un accès réseau zéro confiance (ZTNA), contre moins de 5 % fin 2020. Alors que la plupart de ces organisations ne retireront pas complètement tous leurs clients. face aux services VPN, ZTNA deviendra la principale technologie de remplacement.

Zero Trust est un cadre de sécurité qui exige que tous les utilisateurs, à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau d’une organisation, soient authentifiés, autorisés et validés pour fournir un accès aux applications et aux données.

