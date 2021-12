Un tigre asiatique en devenir

Le développement du Bangladesh a des leçons pour le voisinage, en particulier sur le développement du capital humain



Après avoir arraché son indépendance au Pakistan il y a 50 ans, le Bangladesh a fait des progrès rapides dans le développement économique. En franchissant le seuil du revenu par habitant au cours des deux dernières décennies, cette nation de 165 millions d’habitants a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire inférieur il y a six ans. Il devrait également passer du statut de pays les moins avancés des Nations Unies à celui de pays en développement à part entière (avec le Népal) au cours d’une période de transition de cinq ans. Le Bangladesh, pour sa part, s’est fixé pour objectif de figurer parmi les 25 plus grandes économies du monde d’ici 2030 et une nation développée et prospère d’ici 2041.

Le récit du revirement économique de cette nation se reflète le mieux dans sa position vis-à-vis du Pakistan. En 1971, il était beaucoup plus pauvre avec un PIB par habitant de 133,6 dollars, un tiers de moins que les 178,5 dollars du Pakistan. En 2020, la position s’est fortement transformée en étant deux tiers plus élevée à 1 968,8 $ contre 1 193,7 $ pour le Pakistan, selon les estimations de la Banque mondiale. Le Bangladesh, en fait, a fait un bond en avant il y a cinq ans et l’écart s’est creusé chaque année par la suite. Même en termes de taille absolue de l’économie, le Bangladesh est actuellement plus grand que le Pakistan. Pour la première fois en 2019, son PIB nominal a dépassé celui du Pakistan de 9 %, à 302,6 milliards de dollars.

Avant sa guerre d’indépendance, le Bangladesh a également été frappé par un cyclone qui a tué des centaines de milliers de personnes en 1970. Le chef de l’indépendance du pays, feu le cheikh Mujibur Rahman, s’est alors plaint que le Pakistan n’avait pas partagé sa récolte de blé exceptionnelle ou « donné un mètre de tissu pour nos linceuls », selon The Economist. Pour un pays qui manquait autrefois de tissu pour les linceuls, il exporte désormais plus de vêtements de confection sur le marché mondial que l’Inde et le Pakistan ! Le modèle de développement du Bangladesh axé sur les exportations est le principal facteur de son dynamisme de croissance et a changé son statut d’un cas désespéré à un tigre asiatique en devenir ! L’orientation vers l’extérieur du Bangladesh a une incidence sur sa résilience face à la pandémie virale. En 2020-2021, sa croissance de 5 % du PIB contraste favorablement avec la dévastation aux Maldives dont la croissance pourrait reculer jusqu’à 33,6 %, suivie de l’Inde avec une croissance négative de 7,3 %, celle du Sri Lanka de moins 3,6 %. Certes, la pandémie de Covid-19 a contribué à un rétrécissement des opportunités d’exportation, entraînant une forte baisse de la fabrication de vêtements de prêt-à-porter. Des milliers d’ouvriers du textile ont été licenciés. Cependant, le plan de relance du gouvernement a permis aux entreprises d’avoir accès à un fonds de roulement et à des prêts à faible coût pour soutenir leurs activités et conserver leurs employés. La consommation privée s’est également maintenue en raison des envois de fonds des Bangladais expatriés. Les motifs d’un optimisme prudent pour une croissance encore plus rapide du PIB de 6,4% en 2021-2022 sont que la demande extérieure de vêtements de prêt-à-porter se stabilise bien que la reprise globale soit encore fragile, selon le dernier Focus économique de l’Asie du Sud de la BM.

La résilience du Bangladesh est largement due à son modèle de développement. C’est un précurseur dans l’amélioration des conditions socio-économiques de sa population, en particulier des femmes. Une proportion beaucoup plus élevée de travailleurs tels que les enseignants, les agents de planification familiale, les agents de santé, les agents de vaccination et même les ouvriers des usines de confection sont des femmes. Les progrès considérables réalisés dans le domaine de la santé se traduisent par une baisse des taux de mortalité infantile, juvénile et maternelle. Les taux de scolarisation dans le primaire sont également plus élevés. L’espérance de vie à la naissance était plus élevée en Inde en 1990, mais cela s’est rapidement inversé au cours des décennies suivantes. Les Bangladais ont actuellement une espérance de vie de trois ans de plus qu’un Indien typique ou de cinq ans qu’un Pakistanais. L’économie de l’Inde est peut-être 8 fois plus importante, mais elle a beaucoup à apprendre du Bangladesh pour améliorer sa base de développement humain.

