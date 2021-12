Un tigre du zoo de Floride abattu après avoir attaqué un homme pénétrant dans son enclos

Un tigre a été abattu mercredi soir dans un zoo de Naples, en Floride, après avoir grièvement blessé un homme qui est entré dans une zone de son enclos. L’homme n’était pas autorisé à entrer dans l’enceinte et travaillait au zoo de Naples à Caribbean Gardens après sa fermeture pour un service de nettoyage tiers. Les employés du service ne sont autorisés à nettoyer que les toilettes et la boutique de cadeaux du zoo.

L’homme, qui a dans la vingtaine, a tenté de caresser ou de nourrir l’animal, ce qu’il n’était pas autorisé à faire, a écrit le bureau du shérif du comté de Collier dans une publication sur Facebook. Le tigre aurait attrapé le bras de l’homme et l’aurait tiré plus loin dans l’enclos après avoir passé son bras à travers la clôture. « Les premiers rapports indiquent que le tigre a attrapé le bras de l’homme et l’a tiré dans l’enclos après que l’homme ait traversé une première barrière de clôture et mis son bras à travers la clôture de l’enclos du tigre », indique le communiqué du bureau.

Les députés ont été appelés au zoo peu avant 18h30. Le premier adjoint qui est arrivé a ouvert l’enclos à coups de pied et a tenté de faire libérer le bras de l’homme par le tigre. Le tigre ne l’a pas fait et l’adjoint a été « forcé de tirer » sur l’animal, a déclaré le bureau du shérif. L’homme a été transporté dans un hôpital local et a été « grièvement blessé ».

L’animal était un tigre de Malaisie et a été tué dans la fusillade, a déclaré à ABC News un porte-parole du zoo de Naples. Il avait 8 ans et s’appelait Eko. Le tigre est venu à Naples en provenance du Woodland Park Zoo de Seattle et a été présenté pour la première fois aux visiteurs en février 2020. « Eko est un excellent ambassadeur de son espèce. Lorsque les invités le verront, nous espérons qu’ils tomberont amoureux et voudront apprendre comment ils peuvent faire leur part pour sauver ses cousins ​​dans la nature », lit-on dans un communiqué sur le site Internet du zoo. Le zoo a été fermé jeudi et prévoit de rouvrir vendredi.

Le tigre de Malaisie est une espèce en danger critique d’extinction, originaire de la péninsule malaise et du sud de la Thaïlande. En 2015, l’espèce a été ajoutée à la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature. On estime que moins de 200 tigres de Malaisie matures vivent à l’état sauvage. « Les tigres sont originaires des forêts et des mangroves de Malaisie et sont confrontés à des menaces telles que la perte d’habitat, le braconnage pour leurs os et leur peau, l’épuisement de leurs proies et le conflit tigre-humain », note le zoo.