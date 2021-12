Un TikTok et des dizaines d’équipes sportives pro ont convaincu un enseignant d’annuler un test de pause avant les vacances

La semaine avant les vacances d’hiver est difficile pour les enseignants. Les étudiants sont déjà assez vérifiés, leur esprit vagabondant vers les vacances et cette belle et longue période de quelques semaines sans école. La dernière chose que l’on veut faire est de passer un test au cours de cette semaine, et heureusement pour les étudiants de la classe de santé de M. Chasteen, des équipes sportives professionnelles du monde entier se sont mobilisées pour les sauver de ce sort.

M. Chasteen a partagé une vidéo sur TikTok annonçant qu’il annulerait le dernier test de l’année civile si une équipe sportive professionnelle commentait sa vidéo.

Gardez à l’esprit qu’il cherchait juste une (1) équipe sportive professionnelle. Bien…

Les Lions n’ont pas beaucoup gagné cette saison, mais ils se sont quand même présentés pour remettre un W aux élèves de M. Chasteen.

Et d’autres équipes de la NFL ont emboîté le pas.

J’aime votre façon de penser, cardinaux.

La mascotte des Falcons, Freddie Falcon, s’est également enregistrée.

Zut, toute la NFL est intervenue.

Heck oui, la joie des pros compte !

La Major League Baseball s’est également montrée importante.

Avec la WNBA, la NBA, la LNH et à peu près tous les autres sports professionnels existants dans le monde.

Les Jeux olympiques ont sonné. L’ENSEMBLE DES JEUX OLYMPIQUES.

Oui m’dame. Les médaillés olympiques comptent aussi !

Les sports de la NCAA ne sont évidemment pas des sports professionnels, mais cela n’a pas empêché Duke Athletics de se présenter pour soutenir une semaine sans test pour les étudiants de M. Chasteen.

L’assurance n’est techniquement pas sportive, mais nous sommes tous dans l’équipe No Tests Before Holiday Break ici.

Je ne sais pas, Ali, mais je suis juste content de le voir intervenir pour les enfants !

Bien sûr, bienvenue à la fête, T-Mobile !

Vous avez raison, QVC.

Les Louisville Bats ont fait irruption avec une idée fabuleuse.

Pizza Hut et Papa John’s étaient manifestement d’accord.

Papa John n’était pas le seul papa à intervenir. Le groupe des années 90 Papa Roach fait-il du sport ? Ils le sont maintenant.

C’est tellement agréable de voir autant de marques unir leurs forces pour une cause aussi amusante.

Nous sommes d’accord avec le secondeur des Baltimore Ravens Malik Harrison.

Bonnes vacances à M. Chasteen et à ses élèves, et félicitations à M. Chasteen pour avoir cimenté son héritage en tant que professeur le plus cool de tous les temps.