Un timing brillamment fortuit favorise la pièce Crypto.com

En surface, il ne semble pas que l’horloge favorise Pièce Crypto.com (CCC :CRO-USD). Alors que le jeton a brillamment fonctionné depuis le début de l’année, depuis qu’il a atteint un sommet sans précédent le 24 novembre, le récit n’a pas l’air trop chaud.

De plus, avec le benchmark de crypto-monnaie Bitcoin (CCC :BTC-USD) luttant actuellement sous le niveau critique de 50 000 $, le CRO semble destiné à terminer 2021 sur une note plutôt plate.

Je peux aussi parler d’expérience personnelle. Après avoir bénéficié d’un profit rapide (sur le papier) suite à mon acquisition, je suis désormais plongé dans le rouge. Bien sûr, c’est ennuyeux mais en même temps, je m’attendais à ce que quelque chose comme ça se produise. Nous parlons ici de cryptos.

Pour moi, le secteur rappelle le mince sac en plastique qui flotte au vent lorsque vous conduisez sur l’autoroute. Vous ne pensez pas que cela va vous frapper, mais parfois, ces sacs deviennent apparemment conscients, se déplaçant délibérément vers votre voiture pour vous distraire momentanément.

C’est ainsi que je considère ma perte actuelle (également sur papier) sur Crypto.com Coin. Gênant, oui, mais à long terme, cela ne signifiera pas grand-chose. Peut-être que je pourrais revenir sur cet incident et regretter de ne pas en avoir acheté plus.

Pour être clair, je ne préconise pas d’acheter dans l’encre rouge pour Crypto.com Coin. Habituellement, lorsque les actifs négociables perdent des chiffres à deux chiffres sur une courte période, il y a une raison à cela. Cette raison est rarement bonne. De plus, je n’ai pas de preuve que les traders qui ont vidé leurs avoirs CRO agissent de manière irrationnelle.

Je ferais probablement la même chose si la chaussure était sur l’autre pied. En fait, je sais que je ferais la même chose parce que je l’ai fait avec BTC. Je n’ai aucun regret à ce sujet et je ne m’attends pas à ce que les premiers bailleurs de fonds CRO en aient non plus.

Un timing presque parfait renforce la pièce Crypto.com

Néanmoins, je suis convaincu qu’à un moment donné dans le futur, Crypto.com Coin retrouvera son mojo. Par conséquent, j’utiliserais ce temps maintenant – pendant que les cryptos leur remettent les fesses – pour effectuer une vérification préalable sur les actifs numériques qui peuvent dépasser les autres.

Pour moi, l’une de mes meilleures idées est CRO, principalement en raison de la puissance combinée de la communauté et de l’image de marque. Vous voyez, avec plus de 15 500 cryptos disponibles pour le commerce, la probabilité que l’un d’entre eux – toutes choses étant égales par ailleurs – soit « le seul » est terriblement faible.

Cependant, tous les cryptos ne sont pas égaux. Heck, même les pièces associées à des blockchains fondamentalement supérieures ne démontrent pas toujours cette viabilité sur le marché libre. Pourquoi? À mon avis, cela se résume à la communauté. Et l’un des meilleurs moyens de créer une communauté est de créer une marque.

Ici, l’équipe derrière Crypto.com Coin a pris une décision agressive mais intelligente dans son Formule 1 contrat de parrainage. La première ligue de course qui parcourt le monde, contrairement à l’Indycar et à la NASCAR axés sur le pays, la F1 représente l’une des opportunités de marketing les plus lucratives. Par conséquent, voir le logo de Crypto.com collé sur diverses sections d’un parcours de course est à peu près aussi visible que possible.

Plus important encore, la saison de F1 de cette année – qui s’est terminée par une certaine controverse – n’a été rien de moins qu’un spéculateur. Et c’est une pure chance pour Crypto.com Coin. Habituellement, la F1 est l’un des sports les plus ennuyeux à regarder car un homme et une équipe – Lewis Hamilton de Mercedes AMG Petronas F1 – semblent gagner sans conteste chaque année.

Cette année, cela s’est joué sur le fil avec Hamilton et le prétendant au titre Max Verstappen au niveau des points – quelque chose qui ne s’était pas produit depuis des décennies. La victoire de l’équipe Red Bull est en appel.

Peut-être plus d’excitation à venir

Certains pourraient rétorquer qu’il ne s’agit que d’une saison et que nous pourrions être attendus pour plus de tours de parade de Lewis Hamilton en 2022 et au-delà. Ou, au mieux, une compétition entre les pilotes Mercedes, qui serait tout aussi ennuyeuse pour les non-amateurs de Mercedes.

Cependant, une nouvelle formule sera en place pour l’année prochaine, avec des changements radicaux dans l’aérodynamisme permettant aux voitures de courir plus près les unes des autres. D’une certaine manière, les pilotes seront sur un pied d’égalité, faisant potentiellement de 2022 l’une des saisons les plus excitantes de l’histoire de la F1. Cela pourrait également être un grand catalyseur pour Crypto.com Coin.

Ensuite, il y a cette autre petite ligue sportive appelée National Basketball Association qui devrait également aider la cause. Comme vous l’avez entendu, Staples Center deviendra Crypto.com Arena dans le cadre d’un accord massif sur les droits de dénomination. Cela sert simplement à apporter CRO et son écosystème au public le plus large possible.

Et encore une fois, vous connaissez le pouvoir de la communauté en matière de monnaie virtuelle. C’est pourquoi je ne m’inquiète pas pour mes pertes de CRO et vous non plus.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans CRO et BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.