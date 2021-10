Un tireur fugitif mord un agent et en jette un autre dans les escaliers

19/10/2021

Nnouvel assaut contre les membres de la Police nationale dans la capitale aragonaise. Et il y en a déjà sept. Deux agents ont été grièvement blessés mardi alors qu’ils étaient allés arrêter le jeune homme qui a intimidé sa logeuse avec une arme à feu dans le quartier de Saragosse à El Picarral et qu’il était en fuite depuis quatre jours. Il a essayé de leur prendre l’arme, ils sont tombés dans les escaliers et ont même mordu l’un d’eux à la main. Malgré l’extrême violence utilisée, le suspect a été réduit et arrêté.

Il était environ 15 h 30 lorsqu’une patrouille de police Unité motorisée de la Préfecture Supérieure de Police d’Aragon, connue sous le nom de Los Centellas, identifié le suspect, pour lequel il y avait un mandat de perquisition et d’arrestation. Ils effectuaient des travaux de sécurité citoyenne dans Le crochet quand ils l’ont vu et l’ont poursuivi. Immédiatement a commencé une persécution qui a pris fin dans le numéro 62 de la rue Mariano Cerezo. à côté de San Blas.

Puis, comme l’a appris ce journal, le criminel, identifié comme AAM, 27 ans, d’origine marocaine et avec un casier judiciaire, est entré par le portail et a monté les escaliers. Les deux gendarmes l’ont suivi, réussissant à le rattraper sur le palier. Il a essayé de se cacher, mais il n’a pas pu. Il y a eu une bagarre, puisque le suspect a tenté de leur prendre l’arme. Il n’a pas réussi, mais quand ils se sont vus sans s’échapper, les trois ont décidé de tomber ensemble dans les escaliers. Jusqu’à deux étages, ils roulèrent jusqu’à ce qu’ils atteignent le portail.

Mais l’agression ne s’est pas arrêtée là, puisque AAM est venu lui mordre à la main, lui causant une importante plaie hémorragique. Malgré tout, il a été capturé et les agents transférés dans un hôpital pour y être soignés pour ses blessures. Les deux ont un traumatisme dû à la chute, en particulier l’un d’entre eux qui souffre de douleurs au cou.s. Ils sont en congé.

Ce jeune homme est recherché depuis la semaine dernière. Comme le rapporte EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média, le désormais arrêté s’est enfui par le toit d’une maison à Saragosse après avoir tiré en l’air pour intimider sa logeuse.

Il était 21h30 jeudi dernier lorsque, tout à coup, des coups de feu en l’air ont surpris les habitants d’un groupe de maisons syndicales sur la place El Burgo de Ebro, à El Picarral. Beaucoup ont d’abord cru qu’il s’agissait de pétards sur les piliers, mais les cris qui venaient du quatrième étage du numéro 2 disaient le contraire. Il y a eu une dispute entre une femme et un jeune homme d’origine marocaine qui se trouvait à la fenêtre de cette maison. Il tenait un pistolet. Apparemment, elle aurait été accompagnée de son fils pour réclamer l’argent pendant plusieurs mois du loyer de la maison, mais il aurait refusé. L’affrontement initial en pleine rue se serait déplacé vers l’appartement, où il est monté et a tiré pour tenter de faire sortir la femme de là.

Intervention de marijuana dans la maison du fugitif. | Jaime Galindo

À cette occasion, il a montré à quel point il est insaisissable puisqu’il a disparu après être sorti par la fenêtre du quatrième étage. Lorsque les agents sont entrés chez lui, ils ont trouvé plus d’un kilo de marijuana séchée et deux amis qui fumaient. Ceux-ci ont été arrêtés.

D’un autre côté, La recherche se poursuit pour le jeune homme qui a brutalement agressé un inspecteur de la Préfecture Supérieure de Police d’Aragon à l’intérieur d’un bus urbain de Saragosse quand il lui a demandé de porter un masque. La collaboration citoyenne est demandée.