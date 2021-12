Un tireur tactique prêt ou non perd son éditeur après que le développeur a promis une mission de tir à l’école

Le jeu de tir tactique Ready or Not, qui voit des joueurs commander une équipe SWAT pour désamorcer des situations hostiles et sauver des otages, ne sera plus publié par Team17.

Bien qu’aucune raison spécifique n’ait été donnée par l’éditeur, beaucoup soulignent le fait qu’un développeur Ready or Not de Void Interactive a récemment fait un commentaire (supprimé depuis) ​​sur Reddit pour dire: « Tu ferais mieux de croire que ça va, » lorsqu’on lui a demandé si le jeu recevrait une mission définie lors d’une fusillade dans une école. Bien qu’il n’y ait actuellement pas de mission définie dans une école dans le jeu, la bande-annonce de révélation cinématographique de Ready or Not comprend un bref aperçu de ce qui semble être un cadre scolaire.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Prêt ou pas – Reveal Trailer

Team17 n’a pas expliqué la raison de la fin du partenariat, déclarant à Kotaku dans un communiqué que l’accord de ne plus publier le jeu était mutuel, qu’il souhaitait le meilleur à Void Interactive et qu’il n’avait aucun autre commentaire pour le moment.

La déclaration de Void Interactive ne mentionne pas non plus la raison de la rupture, indiquant seulement que la décision était mutuelle.

« Void Interactive et Team17 ont mutuellement convenu que Team17 ne publiera plus Ready or Not », lit-on dans un tweet de Void Interactive. » Nous sommes convaincus que c’est la bonne voie pour l’avenir de Ready or Not, et nous remercions Team17 pour leur partenariat et leur souhaitons beaucoup de succès avec leur gamme de jeux. «

Dans un tweet de suivi, Void Interactive a déclaré qu’il se consacrait toujours au soutien de Ready or Not et qu’il tiendrait compte des commentaires des joueurs alors qu’il envisage de déployer des mises à jour fréquentes du jeu dans les semaines et les mois à venir. Le développeur a également promis des améliorations aux comportements de l’IA, en ajoutant plus de voix off, une prise en charge des mods et de nouveaux niveaux. Il n’est actuellement pas clair si ces nouveaux niveaux incluraient une mission de tir scolaire. Ready or Not est récemment entré en Early Access sur Steam et a actuellement des critiques « extrêmement positives ».

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.