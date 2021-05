Un titre en sait peu

“Au-delà de l’argent, je vis pour la gloire.” Cela a été exprimé Brian Castaño se référant à la lutte récemment confirmée contre Jermall charlo, dans lequel les titres des super poids welters WBA, WBC et IBF sont en jeu, que le boxeur Yankee possède, alors qu’il mettra le WBO sur la table.

El Boxi a succédé à Sergio Maravilla Martínez et Marcos Chino Maidana et est le chiffre le plus élevé de la boxe nationale. Le championnat du monde obtenu (il l’a remporté deux fois) l’a mis à cette place et maintenant il va pour beaucoup plus.

Brian est monté sur le ring pour la dernière fois le 13 février, alors qu’en Californie, aux États-Unis, il a battu le Brésilien Patrick Teixeira. Ainsi, le natif de La Matanza a retrouvé sa gloire de Coupe du monde, celle qu’il avait perdue sur les pupitres pour avoir refusé un nouveau combat avec Michel Soro. Maintenant, avec un bilan de 17-0-1, 12 KO, Boxi en veut plus. Le 17 juillet, avec le lieu à définir, il pourrait devenir le premier latino-américain à avoir les quatre titres dans une catégorie simultanément.

Ce ne sera pas du tout facile. C’est que le Yankee qui sera dans l’autre coin du ring est invaincu avec 31 victoires, 22 par KO. Cependant, Castaño est aux États-Unis s’entraînant au maximum et se concentre sur la lutte pour donner 110%. “L’argent est important, bien sûr, mais il y a d’autres choses qui, comme la gloire sportive, valent beaucoup plus”, a déclaré l’Argentin et a ajouté: “Je sais que c’est gagnable, je l’ai étudié. Ce ne sera pas facile, mais rappelez-vous que je veux ce combat depuis longtemps, je veux ce combat parce que cela signifie gloire, parce que je sais que je suis en mesure de gagner., parce que ce sera une grande soirée pour la boxe argentine ».

Ils ont tous les deux voulu depuis longtemps. Dès la fin du combat qui lui a valu le titre de Buenos Aires, Charlo a écrit sur Twitter: “J’ai besoin de cette ceinture de ce côté.” Reste à confirmer où, mais ils vont être gentils …

