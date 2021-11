Un titre le « but final », plus « n’a pas vraiment d’importance »

Max Verstappen dit que remporter un titre en Formule 1 est son « objectif final » et qu’il ne se soucie pas d’ajouter à son décompte après cela.

Le Néerlandais est à deux courses de devenir champion du monde pour la première fois, menant Lewis Hamilton de huit points avant l’avant-dernière manche en Arabie saoudite.

Comme il n’a que 24 ans, beaucoup s’attendent à ce qu’il remporte plusieurs titres, peut-être même défiant le décompte de sept de son rival, qu’il l’emporte ou non cette saison.

Les Taureau rouge ne se soucie pas trop de le faire cependant, déclarant que gagner un championnat est son « objectif final » et qu’il aurait « terminé » la Formule 1 après cela.

Une fois qu’il l’a fait, dit-il, peu importe le nombre de titres supplémentaires qu’il revendique avant de prendre sa retraite.

« En F1 pas tellement », a-t-il déclaré à la BBC Balado du drapeau à damier a demandé quels seraient ses objectifs s’il remportait le championnat 2021.

« Parce que c’est tout, vous l’avez terminé, et le nombre de victoires que vous en gagnez n’a plus vraiment d’importance, car vous en avez déjà gagné une.

« Bien sûr, j’essaierais toujours de gagner plus, mais c’est fait, c’est l’objectif final, et je vais, bien sûr, travailler très dur pour essayer d’y parvenir, et après cela, il y a beaucoup moins de pression. »

Heureux de P2️⃣ et du meilleur tour 👊 Malgré un très bon départ, la victoire était hors de portée, mais nous avons maximisé notre résultat en course. Grâce à une bonne stratégie, nous avons marqué 19 points aujourd’hui. Nous continuerons à nous battre jusqu’au bout 💪 🇶🇦 #QatarGP pic.twitter.com/YnCL44O50x – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 21 novembre 2021

En fait, dit-il, une fois qu’il aura un titre à son actif, il commencera à réfléchir à ce qu’il veut accomplir en dehors de la F1.

« Bien sûr, j’aurai beaucoup de plaisir à conduire, puis peut-être que lentement vous commencerez à penser à d’autres choses en dehors de la Formule 1 à réaliser », a-t-il ajouté.

Qu’il commence à le faire cette année a semblé de moins en moins probable ces derniers temps, Hamilton remportant les deux dernières courses, réduisant considérablement l’avance du Néerlandais au classement.

Il semble probable qu’il disposera également d’une machine plus puissante que Verstappen dans les deux derniers tours, et étant donné cela, Mika Hakkinen le considère comme le favori malgré le fait que le septuple champion du monde traîne son rival.

« Si la Formule 1 était un match de tennis, je dirais que c’était ‘l’avantage de Hamilton’ après ses victoires dominantes au Brésil et au Qatar », a déclaré le Finlandais dans son Unibet colonne.

« Bien que Max Verstappen mène le championnat du monde de 8 points, Mercedes a répondu en donnant Lewis Hamilton une voiture avec laquelle il peut vraiment se battre pour défendre son titre.