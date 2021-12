Un toast à Lemmy de Motörhead

Le 24 décembre n’est pas seulement le réveillon de Noël pour les fans de rock. C’est aussi l’anniversaire du regretté Ian Kilmister, autrement connu comme le regretté et grand ancien Motörhead le leader Lemmy.

Il ne le pensait pas à l’époque, mais être licencié par Hawkwind, après avoir été détenu aux douanes canadiennes pour possession, pourrait bien avoir été la meilleure chose qui soit jamais arrivée au chanteur et guitariste de rock. Lemmy a avoué à Sounds en 1977 que son départ de Hawkwind était extrêmement difficile pour lui. « Quand ce groupe m’a expulsé, je ne pouvais pas le croire », a-t-il déclaré. «Je suis juste tombé en panne et j’ai pleuré. Pendant deux jours, je ne savais pas ou ne me souciais pas de ce qui se passait. Mais vous devez vous ressaisir.

Un choix judicieux de nom

Son nouveau groupe a été nommé d’après la dernière chanson écrite par Lemmy avant ce malheureux incident. Il y avait eu des discussions sur le fait que le nouveau groupe s’appellerait Bastard, mais cela a été abandonné, peut-être judicieusement, en faveur de Motörhead.

Le groupe a fait ses débuts avec un album éponyme en 1977 sur Chiswick Records avant de passer au label Bronze pour Overkill deux ans plus tard. C’était l’un des trois albums des charts en 1979 avant que la nouvelle décennie n’apporte l’album et la chanson qui les élèveraient au sommet du rock britannique, Ace Of Spades. Un an plus tard, ils étaient en tête du classement des albums au Royaume-Uni avec Pas de sommeil jusqu’à Hammersmith, et même après divers changements de personnel, ils ont continué à enrichir un catalogue puissant.

Avec un trio établi ces dernières années de Lemmy, Phil « Wizzo » Campbell à la guitare rythmique et solo et Mikkey Dee à la batterie, Motörhead a sorti son 22e et, malheureusement, dernier album studio de la vie du leader, Bad Magic, en Août 2015.

Oubliez l’art, rockons

Comme nous le savons trop bien, Lemmy est décédé quatre jours seulement après son 70e anniversaire, le 28 décembre 2015. Mais sa philosophie de la vie et de la musique se résumait dans certains commentaires qu’il a faits au NME au début de l’ascension de Motörhead à travers le rangs. « Si vous pouvez donner du bon temps aux enfants, c’est tout pour. Oubliez l’art et tout ça – c’est du taureau****. Si vous pouvez envoyer ce frisson dans le dos d’un enfant, c’est de cela qu’il s’agit.

« C’est à cela que servait le rock’n’roll en premier lieu, et en ce qui me concerne, c’est toujours de cela qu’il s’agit. J’essaie de leur donner ce sentiment que j’ai ressenti la première fois que j’ai entendu « All Shook Up » ou « Good Golly Miss Molly ». Je veux juste leur envoyer ce frisson dans le dos parce que c’est la meilleure chose que j’aie jamais ressentie.

Écoutez le meilleur de Motörhead sur Apple Music et Spotify.