Un total de 216 détenus, 32 en Espagne, dans une opération internationale contre la traite des êtres humains

10/12/2021

Le à 20:03 CET

.

Un total 216 détenus, dont 32 en Espagne, et plus de 10 000 migrants identifiés de 61 pays est le bilan d’une opération internationale coordonnée par Interpol contre les organisations criminelles vouées à la trafic de migrants et traite des êtres humains à travers les Amériques.

Dans la Opération Turquoise III, menée entre le 29 novembre et le 3 décembre, les services de police de 34 pays, coordonnés par Interpol, ont mené des actions contre les réseaux criminels voués à la capture et à la promotion de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains, en accordant une attention particulière aux routes empruntées par ces mafias dans la zone géographique de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Pendant le développement de la phase opérationnelle, à laquelle la police nationale espagnole a participé, 127 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail ont été libérées et plus de 10 000 migrants irréguliers de 61 nationalités différentes ont été détectés.

Tous ces résultats et leurs recherches correspondantes ont permis aux pays participants découvrir de nouvelles voies et de nouvelles pistes de recherche qui permettra de continuer à lutter contre la commission de cette activité criminelle, comme le souligne un communiqué de la Police nationale.

Coordonner cette opération à l’international Interpol a établi deux points de contrôle ; le premier, pour le soutien international à Mexico en tant que centre de coordination et, un deuxième point régional pour les pays des Caraïbes, à la Barbade.

En Espagne, l’opération a été réalisée, avec les limites de la situation pandémique actuelle, dans différents points chauds par des agents de la Police nationale.

Ainsi, l’opération a permis le démantèlement de deux groupes criminels. Le premier d’entre eux consacré au trafic illégal de migrants avec utilisation de faux papiers dont les victimes étaient originaires du Maroc, seul pays participant à l’opération Turquesa III sur le continent africain.

Parallèlement, la seconde a permis le démantèlement d’un réseau dédié à la traite des êtres humains et au trafic de drogue. Ces opérations ont abouti à un bilan final de 32 détenus de nationalités différentes.

Des contrôles conjoints ont été établis avec des agents portugais aux postes frontières de Quintanilha-Alcañices, Valença do Minho – Tuy, Caya – Elvas, Vilar Formoso – Fuentes de Oñoro et Ayamonte – Castro Marim.

À l’aéroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas, une attention particulière a été portée à la contrôle des vols en provenance des pays d’Amérique du Sud, susceptible d’être utilisée par des groupes criminels comme voie d’introduction de l’immigration illégale en Europe.

Malgré le faible niveau du trafic aérien dû à la situation sanitaire actuelle, un total de 121 vols ont été contrôlés avec environ 68 000 requêtes adressées aux bases de données d’Interpol.