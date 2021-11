Un Tottenham avec peu de punch

24/11/2021 à 06h30 CET

Tottenham a battu Leeds United (2-1), après avoir été mené d’un but en première mi-temps Marcelo Bielsa. Une première partie dans laquelle l’équipe ‘London’ n’a pas récolté une seule enchère entre les trois costumes, étant la sixième moitié consécutive d’un match de championnat à ne pas l’obtenir.

Tottenham est la première équipe depuis la Premier League 2003-04 à performer six parties d’affilée dans la compétition sans marquer un seul tir au but (2ème mi-temps contre West Ham, les deux équipes contre Man Utd et Everton, 1ère mi-temps contre Leeds).

Antonio Conte, qui a fait ses débuts sur le banc des Spurs le 4 novembre avec la victoire contre Vitesse en Conference League, n’est pas allé au-delà d’un match nul et vierge contre Everton. Il semble, mais, que peu à peu l’italien commence à retrouver la poudre à canon des Kane, Son, Moura et compagnie.

Reguilón ouvre en Angleterre

Après sa signature la saison dernière, le premier but de l’Espagnol en Angleterre Sergio Reguilon conduit à la victoire contre Leeds Marcelo Bielsa, le premier que l’équipe de Londres a réalisé dans le Premier depuis l’italien Antonio Conté est sur son banc.

C’était à la 69e minute du match au Tottenham Hotspur Stadium quand un coup franc de Harry Kane a touché le poteau. L’ancien joueur du Real Madrid a récupéré le rebond et a battu le gardien Ilian Meslier.