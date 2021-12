Un tour de 9 hauts de gamme mais sans étape reine

16/12/2021 à 20:02 CET

Le retour, présenté ce jeudi à MadridIl ressemble un peu au Tour et au Giro, mais en même temps il diffère des deux autres manches de trois semaines qui sont sorties il y a quelques jours. Petit contre-la-montre, un parcours très fou, au départ de l’étranger, des montagnes à bénir mais, contrairement aux courses italiennes et françaises, l’épreuve espagnole doit encore définir une étape reine, différente, inédite, dont tout le monde a conscience et normalement réservée aux derniers jours de compétition.

Dans le Giro, nous trouvons le Mortirolo et dans le Tour à Hautacam. Peut-être que la Vuelta, avec des montagnes au nord, au sud et au centre de l’Espagne, roulera en 2022 orpheline de ce jour stellaire parce que l’organisation voulait mettre en place un itinéraire très homogène comme si c’était le slogan de tout le monde pour un (ou un) et un pour tous.

Il n’y aura que 31 kilomètres de contre-la-montre individuel ; mais oui, rien de moins que neuf se termine; en Cantabrie (le Pico Jano inédit), dans les Asturies (les nouveaux Colláu Fancuaya et Les Prades), en Andalousie (les célèbres Peñas Blancas, Sierra de la Pandera et Sierra Nevada, le sommet le plus difficile, bien que sans couronne royale) , en Estrémadure (Monastère de Tentudía et Piornal) et le rendez-vous madrilène classique avec Navacerrada pour clore l’épreuve, une fête du cyclisme du 19 août au 11 septembre 2022.

Ce sera un Tour sans rendez-vous dans les Pyrénées, sans visite catalane et qui comme le Giro (Budapest) et le Tour (Copenhague) partiront de l’étranger. Il le fera à Utrecht pour ensuite franchir deux autres étapes aux Pays-Bas avant le premier des trois jours de repos et après un vol continental pour se présenter au Pays basque.

Les communautés basque, cantabrique, asturienne, les deux communautés castillanes, valencienne, murcienne et madrilène seront visitées et pour la première fois depuis la création de la Vuelta, elles traverseront la huit provinces andalouses. Et tout ce parcours se fera sans les coureurs, à l’exception de la première hollandaise, n’ayant pratiquement aucun territoire plat car ils essaient toujours qu’un port, même s’il n’est pas très dur, sert à casser l’équipe, à créer des complications et pour que quelques jours en résultent l’ennui et un appel à la sieste.

Manquant Huit mois pour que la course commence, toujours marquée par ce qui se passe sur le Tour. Ceux qui chutent, heureusement sans blessures graves, ceux qui échouent sur la route française rejoignent la Vuelta, ainsi que ceux qui ont couru le Giro et se sont reposés en juillet. La seule chose qui est claire, c’est que ce sera la dernière grande occasion de voir Alejandro Valverde en action, à sa retraite, un au revoir dans la course qu’il a remportée en 2009 et à 42 ans sur sa carte d’identité.

Ce sera aussi 2022 l’année avec le moins de kilomètres de contre-la-montre dans le total des trois courses seulement 110. Le Tour remporte le jackpot, s’il peut être défini ainsi avec 53, suivi de la Vuelta avec 31 et du Giro avec seulement 26 kilomètres, dans lesquels il suppose très peu d’oxygène pour les spécialistes de l’art chronométré et cela montre encore une fois comment Season by saison, les courses de trois semaines tournent le dos aux contre-la-montre, surtout par rapport aux années de gloire de Miguel Indurain, qui aurait désormais beaucoup plus de mal à exécuter sa domination principalement sur le Tour.

Et vous ne pouvez pas oublier une autre information, se référant dans ce cas à la Vuelta, aucune étape ne dépasse 200 kilomètres, bien que si avec la visite de Andalousie et Estrémadure Début septembre, la chaleur peut faire des ravages sur les cyclistes participants.