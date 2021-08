Un tour d’horizon des temps forts de la semaine dans l’écosystème crypto

L’une des nouvelles les plus lues cette semaine et au sein de l’écosystème crypto est que les frères de 14 et 9 ans gagnent de l’argent en extrayant des crypto-monnaies dans leur garage domestique. L’incident s’est produit dans la ville de Frisco, au Texas (États-Unis), qui retient l’attention des médias locaux. Selon le Dallas News, Aanya Thakur, 9 ans, et son frère Ishaan, 14 ans, gagnent 32 000 $ par mois en exploitant Ethereum.

Les frères et sœurs âgés de 14 et 9 ans gagnent plus de 32 000 $ en minant Ethereum dans leur garage à domicile

Celui qui a découvert l’idée de miner des crypto-monnaies et en a parlé aux jeunes était le père des enfants en février de cette année. Voyant que les prix des crypto-monnaies ont augmenté et la possibilité de les exploiter. Le duo Frisco a eu l’idée de gagner de l’argent grâce au minage d’Ethereum.

S’adressant à Dallas News, Ishaan a déclaré : « Nous voulions investir dans des crypto-monnaies, mais nous n’avions pas l’argent pour acheter du Bitcoin. Nous avons donc acheté l’équipement pour l’exploiter à la place.

Ils ont commencé à exploiter en mars avec un vieil ordinateur de jeu, gagnant 1 000 $ le premier mois. Le mois dernier, ils ont gagné plus de 32 000 $.

1 000 $ en Bitcoin prévoit d’attribuer le maire du Missouri à chaque résident de la ville

Le maire Jayson Stewart de la petite ville du Missouri de Cool Valley aux États-Unis a présenté une initiative innovante. Ceci dans une interview jeudi pour le portail d’information de Saint-Louis KSDK. Le maire de Cool Valley a expliqué qu’il levait des fonds auprès de certains investisseurs pour donner à chacun des 1 500 habitants de la ville une part de la monnaie numérique Bitcoin.

“J’aimerais que chaque foyer de ma ville reçoive une certaine quantité de Bitcoin, que ce soit 500 $ ou 1 000 $”, a déclaré Stewart. Le maire envisage également de proposer au gouvernement des États-Unis que l’argent destiné au plan d’aide contre la pandémie de Covid-19 soit utilisé pour acquérir les Bitcoins qui seront livrés aux habitants de la ville. Ceci sans exclure l’utilisation des fonds de la ville elle-même comme principal investissement afin de donner 1000$ en Bitcoin à chaque habitant.

Vitalik Buterin : « Dorsey devra construire une plateforme basée sur Bitcoin, qui convient à son projet »

Un autre point fort de l’écosystème crypto, le fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin, a été récemment inclus dans des débats houleux. Il s’agit de l’avenir de l’écosystème crypto et des nouveaux projets qui continuent d’émerger de jour en jour. Cette fois, il a évoqué le projet audacieux que le créateur de Facebook et le fondateur de Square ont en tête. Cependant, Vitalik ne le voit pas d’un bon œil. Et, considérez que pour que cela fonctionne, une toute nouvelle plate-forme et un tout nouveau projet basé sur Bitcoin devraient être construits et remodelés. Ceci juste pour que cela puisse faire partie de l’écosystème crypto.

Dans le même temps, ce n’est pas une nouveauté que pour Buterin, la finance décentralisée soit un sujet quelque peu complexe à discuter. Il a déjà donné son point de vue à plusieurs reprises, et explique que seule la Blockchain a pu donner vie à ce concept. Par conséquent, que maintenant Zuckerberg et Dorsey veulent s’aventurer dans ce projet basé sur Bitcoin, appelle l’avis de l’une des personnalités les plus pertinentes de l’écosystème crypto.

Peter Schiff qualifie d'”idiots” ceux qui n’en profitent pas pour vendre du Bitcoin maintenant qu’il a dépassé les 48 000 $

L’investisseur controversé sur le marché de l’or, Peter Schiff, a de nouveau pris la parole via ses canaux officiels pour commenter Bitcoin. Indiquant à cette occasion que ceux qui ne profitent pas de la récente hausse de leur prix pour vendre se comporteraient de manière idiote.

Cela a été indiqué par Schiff dans un message publié via son compte Twitter, dans lequel il a lancé ses commentaires controversés en réponse à une publication dans laquelle il faisait référence à ses déclarations précédentes. Où il regrettait de ne pas avoir acheté Bitcoin plus tôt.

Grosse affaire. Je serais idiot de ne pas regretter de ne pas avoir acheté de #Bitcoin alors que le prix était bien plus bas. Mais les vrais idiots sont ceux qui ne le vendent pas maintenant. – Peter Schiff (@PeterSchiff) 20 août 2021

Comme de coutume, le message de Schiff a été rapidement rempli de commentaires d’amateurs de monnaie numérique qui ont rejeté ses commentaires. La plupart d’entre eux soulignant que le marché du Bitcoin est au final bien plus lucratif que l’or en termes de retour sur investissement.

Le PDG de Twitter et Square, Jack Dorsey, pourrait exploiter BTC

Un autre point fort de l’écosystème crypto est que le PDG de Square et Twitter, Jack Dorsey, a assuré qu’il “essaye” d’exploiter Bitcoin. En réponse à un message sur ce réseau social, l’investisseur, qui est un passionné reconnu de cette crypto-monnaie, a assuré qu’elle était en cours. Bien qu’elle n’ait pas donné plus de détails sur le sujet, si ce n’est que sa tentative d’exploitation aurait comme intermédiaire la société Compass Mining.

C’est une entreprise qui s’occupe de tout, de l’achat du matériel, l’installation, la maintenance, etc. En ce sens, Dorsey et ses clients n’ont pas à se soucier des étapes opérationnelles nécessaires pour démarrer dans cette entreprise de cryptographie.

D’un autre côté, il convient de noter que la décision de Dorsey d’exploiter Bitcoin était à prévoir, car il se dit maximaliste. Ce dernier concerne les personnes qui considèrent Bitcoin comme la seule crypto-monnaie réellement existante, donnant aux altcoins des qualificatifs péjoratifs. À certaines occasions, cet investisseur a assuré que cette monnaie numérique était la chose la plus importante de sa vie.

