Un tour populaire de Disneyland utilise maintenant une file d’attente virtuelle et c’est une grosse affaire

Avant même la réouverture de Disneyland, il a été remarqué que l’application du parc à thème avait modifié la section Virtual Queue pour lire Virtual Queues, ce qui impliquait qu’à un moment donné, il y en aurait plus d’un. Et tandis que Rise of the Resistance a continué à utiliser le système virtuel, jusqu’à présent, aucun autre manège n’a commencé à utiliser le système. Cependant, le barrage a maintenant été brisé car le premier trajet à exister avant que la file d’attente virtuelle n’y ait été ajoutée, ce qui indique que nous pourrions voir cela se produire davantage avec le temps.