Un touriste rend la carte de crédit de Harrison Ford à la police italienne

Harrison Ford récupère sa carte de crédit perdue en Sicile, en Italie.

. – C’était la saga Indiana Jones et l’arche perdue, ou dans ce cas Harrison Ford et la carte de crédit perdue.

Jeudi, l’acteur américain Harrison Ford, 79 ans, a perdu sa carte de crédit dans la ville côtière de Mondello, près de Palerme, sur l’île italienne de Sicile.

Mais tout n’est pas perdu. Un touriste avec le code d’honneur d’un chevalier Jedi a trouvé la carte et l’a apportée à la police de Palerme, qui a découvert qu’elle appartenait à l’acteur légendaire.

« La police de Mondello a rapidement identifié l’endroit où ‘Indiana Jones’ était allé retrouver son intimité, après que quelques fans l’aient reconnu alors qu’il marchait ‘incognito’ dans les rues de la plage », a déclaré la police dans un communiqué.

La police a pu localiser Ford et rendre la carte, mais pas avant de prendre une photo avec la star reconnaissante.

« Lorsque l’agent et les deux policiers lui ont montré et rendu ses affaires, l’acteur a souri, soulagé de tous les dégâts évités et heureux de voir un endroit aussi beau et honnête », a déclaré la police dans un communiqué.

« La rencontre avec la police a été scellée par une photo qui sera jalousement gardée par tous les protagonistes de l’histoire », a ajouté la police.

Ford est en Sicile pour tourner des scènes du dernier film « Indiana Jones ». Disney a confirmé l’année dernière que l’acteur revêtirait à nouveau le chapeau et le fouet en tant qu’Indiana Jones dans un cinquième volet, plus de 40 ans après la première du premier film de la franchise.

Le premier film, « Les aventuriers de l’arche perdue », connu en espagnol comme « À la recherche de l’arche perdue », est sorti en 1981 et a été suivi par « Indiana Jones et le Temple maudit » en 1984.

Le dernier film de la franchise était « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal », sorti en 2008, près de 20 ans après le troisième film, Indiana Jones et la dernière croisade, sorti en 1989.