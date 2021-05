Un tournoi d’une nuit avec huit poids coq est prévu pour demain, samedi 29 mai

NEW YORK et MIAMI – 28 mai 2021 – Tous les combattants sauf un ont fait du poids aujourd’hui pour le tournoi d’une nuit et huit hommes Combate Global Mixed Martial Arts (MMA) poids coq (135 livres) demain, samedi 29 mai, en direct sur Univision (23 h HE / HP) et TUDN USA (23 h HE / 20 h HP) aux États-Unis depuis les studios d’Univision à Miami, en Floride.

L’émission sera également diffusée au Mexique sur Televisa Nueve et TUDN MX avec un retard de 30 minutes, à partir de 22h30, heure locale.

L’événement marque le tout premier tournoi MMA d’une nuit à huit dans l’État de Floride, ainsi que le deuxième des quatre événements Combate Global tentpole cette année.

Eduardo “El Pube” Alvarado Osuna (9-6) pesait 0,6 livre au-dessus du poids maximum autorisé de 135 livres et a donc été remplacé dans le tournoi par Alex “Coyote” Gonzalez (3-2).

Osuna, de Tijuana, en Colombie-Britannique, au Mexique, sera renvoyé à un combat de réserve du tournoi contre Rodrigo Garcia (3-1) de Monterrey, NL, au Mexique, tandis que Gonzalez, qui pesait 134,6 livres et devait initialement concourir dans la réserve. combat contre Garcia, a été élevé au tableau principal du tournoi et se heurtera à David «The Black Spartan» Martinez (3-1) de Coyoacan, CDMX, Mexique.

Martinez pesait 134 livres.

Dans la tranche opposée du tournoi, quatre combattants américains, Francisco “Cisco” Rivera, Jr. de Buena Park, Californie. a fait pencher la balance à 134,4 livres, tandis que son adversaire Adam « The American Bully » Martinez de Colorado Springs, Colorado. cadencé à 135 livres.

Manny Vazquez (12-3) de Elmwood Park, Ill. a enregistré un poids de 134,6 livres et son adversaire, Nohelin « Suave » Hernandez (10-4) de Gilroy, Californie. pesait 135 livres.

Les vainqueurs des combats des quarts de finale de chaque tranche se rencontreront lors de la demi-finale du tournoi. Le vainqueur de chaque demi-finale représentera son pays respectif et s’affrontera lors de la phase de championnat du tournoi dans un match Mexique vs. Affrontement des États-Unis.

Si l’un des vainqueurs de l’étape des quarts de finale dans la tranche des États-Unis est incapable de poursuivre sa candidature en demi-finale en raison d’une blessure, le vainqueur du combat de réserve du tournoi entre Hector « El Matador » Fajardo (4-0) de Sacramento, Californie et Leodegario “The Mexicutioner” Muniz (4-1) de Tobyhanna, Penn. remplacera le vainqueur blessé du tournoi.

Si l’un des vainqueurs des quarts de finale du groupe mexicain subit le même sort, le vainqueur du combat entre Garcia et Osuna remplacera le vainqueur blessé du tournoi.

Les combats des quarts de finale du tournoi consisteront en un tour de cinq minutes; les combats des demi-finales consisteront en trois rounds de trois minutes; et le combat de la phase de championnat comprendra également trois rounds de trois minutes.

RÉSULTATS COMPLETS DE LA PESÉE GLOBALE DE COMBATE

Support 1 :

David Martinez (134 livres) contre. Alex Gonzalez (134,6 lb)

Ernesto Ibarra (134,6 lb) contre Alan Cantu (134,8 livres)

Support 2 :

Francisco Rivera, Jr. (134,4 lb) contre Adam Martinez (135 livres)

Manny Vazquez (134,6 lb) contre Nohelin Hernandez (135 livres)

Combat de réserve 1 :

Rodrigo Garcia (132 lb) contre. Eduardo Alvarado Osuna (135,6 lb)

Combat de réserve 2:

Hector Fajardo (134,6 lb) contre Leodegario Muniz (133,8 lb)