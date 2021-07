Un tout nouveau film de Bruce Willis dont vous n’avez jamais entendu parler domine Netflix • .

Bruce Willis a peut-être 66 ans, mais la star du nouveau film d’action de science-fiction Cosmic Sin fait toujours, eh bien, le truc de Bruce Willis. Sa dernière sortie, maintenant diffusée sur Netflix, le retrouve une fois de plus – quoi d’autre? Enfiler une armure quelconque, tirer sur de nombreux méchants et sauver l’humanité d’une menace existentielle. Quand ça marche, ça marche vraiment (un peu comme Le Cinquième Élément). Nous entrerons plus en détail dans son nouveau titre ci-dessous et si sa formule fonctionne ou non ici. Mais, pour l’instant, cela vaut la peine de souligner: au moment d’écrire ces lignes, il a craqué le Top 10 quotidien de Netflix. Avec Cosmic Sin actuellement assis au n ° 8, alors que je tape ces mots.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Alexa incroyablement populaires sont-elles en vente pour seulement 4,05 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 8,80 $ (35%) Acheter maintenantCode coupon : LJFPY4K4 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Cosmic Sin – maintenant en streaming sur Netflix

Les bases: Réalisé par Edward Drake, Cosmic Sin met en vedette Willis et Frank Grillo dans ce qui se veut une épopée de science-fiction, se déroulant en 2524. Willis incarne un général à la retraite, et la période est de quatre siècles après que l’humanité a commencé à coloniser le planètes extérieures.

Le personnage de Willis, le général James Ford, est retrouvé pour obtenir son aide après que des extraterrestres hostiles sur une planète éloignée ont commencé à attaquer des soldats. À partir de là, tout dégénère en une guerre interstellaire potentielle.

“Nous ne savions pas s’il fallait le brûler ou le mettre dans un musée”, dit le personnage de Grillo à un moment donné de la bande-annonce, à propos de… quelque chose, je suppose. “Je suis sûr qu’ils ont dit la même chose à mon sujet”, grogne le général héros de Willis en réponse.

Devriez-vous le diffuser ?

Si vous demandez l’opinion de nombreux critiques (et téléspectateurs) qui ont déjà regardé le film, il semblerait qu’ils diraient probablement que Cosmic Sin est un excellent titre ici. En mettant l’accent sur le « péché ». Comme dans, c’était un péché contre l’humanité que ce film ait été tourné.

Il y a certainement une tonne de contenu de film divertissant et buzzy à regarder sur Netflix en ce moment. Heck, il suffit de consulter quelques-uns des autres titres de la liste actuelle des 10 meilleurs. Vous avez des originaux de Netflix comme Gunpowder Milkshake, par exemple, qui est un thriller sur les femmes assassines. Ainsi que la trilogie Fear Street, qui est un ensemble de films d’horreur basés sur la série de livres de RL Stine. Tous les trois ont atteint le sommet de la liste des 10 meilleurs Netflix, et les téléspectateurs en raffolent toujours en ligne.

Et puis nous arrivons au péché cosmique. Qui, oui, a fait partie de la liste des 10 meilleurs de Netflix. Mais quel utilisateur de Twitter a fustigé comme si horrible que quelqu’un doit vérifier l’agent de Willis (vraisemblablement, pour avoir recommandé ce concert à la star).

Voici une réaction supplémentaire des téléspectateurs, que vous voudrez peut-être vérifier avant de donner 90 minutes de votre vie que vous ne pourrez pas revenir à ce film :

Cosmic Sin a une note IMDb de 2,5/10 😮😂. Même “The Room”, qui est sans doute le pire film de tous les temps, a une note IMDb de 3,7/10 – Jeff (@kojombia) 18 juillet 2021

Je voulais vraiment aimer “Cosmic Sin” sur Netflix… Je ne l’ai pas fait. Raconter des histoires maladroites, jouer paresseux / fade, tout le monde ne fait que suivre les mouvements. Totalement téléphoné du début à la fin. Il y a une bonne raison pour laquelle c’est 3% sur Rotten Tomatoes. A éviter, la vie est trop courte. #AvisTweetés – Shawn Rouse (@shawnrouse) 18 juillet 2021

J’ai tellement de questions sur le péché cosmique. Surtout comment, quoi, pourquoi ? C’est presque comme s’il y avait deux scripts différents écrits et qu’ils tournaient au hasard des scènes des deux. – Paul Haddad (@tapbot_paul) 18 juillet 2021

“Suggérer que Bruce Willis téléphone dans sa performance dans “Cosmic Sin” serait une insulte à la communication téléphonique, qui peut être un moyen efficace de transmettre des informations importantes et une émotion authentique.” https://t.co/hppcOfhHY2 – Mike Maguire (@MikeSpeaks) 18 juillet 2021

Meilleure offre du jour Vente flash : les AirPods Pro sont de retour au prix le plus bas d’Amazon en 2021 depuis Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission