Un tout-petit a laissé des cicatrices après que Border Collie se soit mordu le visage lorsqu’il a essayé de le caresser .

Paul Spence a plaidé coupable d’avoir été en charge d’un chien dangereusement hors de contrôle (Photo : Stuart Boulton)

Un enfant en bas âge a été «cicatrisé à vie» après qu’un Border Collie lui a mordu le visage alors qu’il tentait de le caresser.

Le garçon se promenait avec sa mère à Yarm, dans le Yorkshire du Nord, lorsque le chien a attaqué le 22 avril.

Paul Spence, qui promenait le chien noir et blanc nommé Diego, a maintenant été condamné à une amende après avoir admis être en charge d’un chien dangereusement hors de contrôle.

L’homme de 66 ans a comparu devant le tribunal de première instance de Teesside après avoir plaidé coupable à l’accusation unique lors d’une audience précédente.

Gurjot Kaur, poursuivant, a déclaré que Spence promenait deux Border Collies au moment de l’incident, l’un appelé Tommy et l’autre appelé Diego.

Spence n’était pas le propriétaire de Diego, a-t-on appris au tribunal.

Plus : Royaume-Uni



Mais alors que Spence et la mère du bambin commençaient à discuter dans le parc Morley Carr, Diego mordit le visage de l’enfant.

Mme Kaur a déclaré que l’attaque avait causé au garçon des “cicatrices permanentes” et qu’il avait dû subir une intervention chirurgicale à la lèvre.

Spence, de Yarm, n’avait aucune condamnation antérieure et a été décrit comme un homme de «bonne moralité».

Grace King, en défense, a déclaré que l’incident était un ” accident tragique ” et que Spence ” supporterait le poids ” de l’attaque ” pour le reste de sa vie “.

Elle a déclaré que Diego “ne s’était jamais comporté de cette manière avant ou depuis” et qu’il y avait des preuves que son propriétaire était “responsable”.

Le juge de district, Timothy Capstick, a déclaré que Spence était un homme de “bonne moralité” qui “regrette amèrement ce qui s’est passé”.

Il a déclaré qu’il avait “exprimé de véritables remords”.

Cependant, le juge a ajouté que l’incident avait « changé la vie » de l’enfant, qui avait « laissé des cicatrices permanentes pour le reste de sa vie ».

Spence a été condamné à une amende de 500 £ et doit payer une indemnité de 500 £ ainsi que des frais de justice de 135 £.

Le tribunal a appris que Diego avait été évalué et qu’il n’était pas considéré comme un danger pour le public.

Un ordre de destruction contingente a été rendu, signifiant que Diego doit être muselé et tenu en laisse en public, il ne peut être promené par aucune personne de moins de 18 ans et il doit être sécurisé dans sa maison si un enfant est présent.

