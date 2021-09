En ce qui concerne les fonctionnalités de santé et de remise en forme, le Realme Band 2 offre une surveillance de l’oxygène dans le sang et de la fréquence cardiaque, un suivi et une analyse du sommeil, une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres et une prise en charge du suivi jusqu’à 90 modes sportifs. Parmi les autres fonctionnalités notables, citons Bluetooth 5.1, les commandes du smartphone (par exemple, la musique, l’appareil photo), le suivi des règles et les mesures du stress.