Un tracker de fitness plus petit et moins cher

Huawei a annoncé la Watch Fit Mini. Il s’agit en fait d’une version plus petite de la Watch Fit lancée l’année dernière. Il comprend un suivi SpO2, un suivi menstruel détaillé et une surveillance intelligente de la fréquence cardiaque.

Huawei a lancé la Watch Fit il y a un an, apportant un tracker de fitness long et mince à son portefeuille de vêtements de fitness. Cette semaine, la société a lancé sa plus petite suite en Europe sous la forme de la Huawei Watch Fit Mini.

Comme son nom l’indique, le modèle Mini est en fait une version miniature de la Watch Fit. Ceci est particulièrement visible en regardant l’écran. Le Mini remplace l’écran de 1,64 pouce de la Watch Fit d’origine par un AMOLED de 1,47 pouce. Ce commutateur n’entraîne cependant pas un gain de poids significatif. La Mini ne pèse qu’un gramme de moins que la Watch Fit d’origine.

Malgré son encombrement réduit, la Huawei Watch Fit Mini conserve la plupart des fonctionnalités de la Watch Fit. Un capteur SpO2, un suivi de la condition physique pour 96 entraînements différents et un suivi menstruel détaillé font tous partie de l’ensemble. Les fonctions intelligentes de suivi du sommeil, de suivi du stress et de surveillance de la fréquence cardiaque sont également disponibles. La durée de vie de la batterie de la cellule 180mAh varie de deux semaines à 10 jours, selon la force avec laquelle vous vous appuyez sur le tracker.

Au-delà du suivi de la condition physique, la Watch Fit Mini est également très utile. Les utilisateurs peuvent envoyer des réponses instantanées aux messages, rejeter des appels et contrôler à distance l’obturateur de l’appareil photo de votre téléphone ou écouter de la musique.

Il y a cependant quelques omissions notables. Les coureurs sérieux devront chercher ailleurs un tracker avec GPS dédié. Néanmoins, les nageurs seront ravis de découvrir que le bracelet est doté d’un indice de résistance à l’eau de 5 ATM.

Prix ​​et disponibilité de la Huawei Watch Fit Mini

La Watch Fit Mini est disponible en pré-commande dans plusieurs pays européens dès maintenant pour 99 € (~ 115 $) via Amazon. C’est 30 € moins cher que la plus grande Watch Fit, ce qui en fait une très bonne affaire. Les coloris incluent Mocha Brown, Frosty White et Taro Purple.

On ne sait pas quand la Huawei Watch Fit Mini sera disponible sur d’autres marchés. L’expédition en Allemagne, cependant, commencera à partir du 15 novembre.