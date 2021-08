Un tracker de fitness solide à moins de 200 $ ?

in

TL;DR

Une fuite a révélé les spécifications clés et le prix du prochain Fitbit Charge 5. Le tracker de fitness devrait conserver certaines des caractéristiques gagnantes de son prédécesseur. On dit qu’il coûte moins de 200 $.

Après qu’une série de rendus a révélé le Fitbit Charge 5 redessiné la semaine dernière, une nouvelle fuite répertorie désormais les spécifications clés et le prix du prochain tracker de fitness.

Selon le pronostiqueur Twitter SnoopyTech, Fitbit ciblera à nouveau sa nouvelle charge sur le segment des moins de 200 $. La fuite suggère que le Fitbit Charge 5 coûtera 179 $. C’est un peu plus cher que le Fitbit Charge 4 qui s’élevait à 149 $ lors de son lancement l’année dernière. Il y avait aussi une édition spéciale de la Charge 4 qui coûtait 170 $. Il semble que le nouveau modèle sera plus cher que ses deux prédécesseurs.

Alors, qu’est-ce qu’il a de si spécial pour justifier le prix plus élevé ? Eh bien, la fuite suggère que la Charge 5 conservera la plupart des caractéristiques gagnantes de la Charge 4. Celles-ci incluent jusqu’à sept jours d’autonomie, une résistance à l’eau de 50 mètres, c’est-à-dire une cote de 5ATM, une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, intégrée GPS, 20 modes d’exercice et suivi automatique de l’activité.

Vous devriez également avoir la possibilité de suivre le stress, d’afficher un tableau de bord des mesures de santé et d’obtenir un score de préparation quotidien. Cependant, ce dernier pourrait être limité aux clients Fitbit Premium.

Il semble que de nombreuses fonctionnalités du Charge 5 soient empruntées aux trackers Fitbit existants. Bien sûr, la liste divulguée n’inclut pas toutes les spécifications telles que la taille d’affichage, la résolution, les contrôles, etc. Nous devrons donc attendre et voir ce que l’entreprise nous réserve d’autre. Une dernière chose que révèle le leaker est que le tracker prendra en charge Fitbit Pay mais n’obtiendra pas d’assistant Google intégré.

Compte tenu de l’intensité croissante des fuites, il est possible que le Fitbit Charge 5 ne soit qu’à quelques semaines du lancement. Nous vous tiendrons au courant quand et si nous obtenons plus de détails sur le tracker.