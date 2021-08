Un trafiquant de drogue Darknet accusé d’avoir blanchi 136 millions de dollars de bitcoins Crypto new media

Les autorités américaines accusent le résident de Baltimore – Ryan Farace – de blanchiment

2 933 BTC entre octobre 2019 et avril 2021. Fait intéressant, l’homme a été envoyé en prison en 2018 et a vraisemblablement exécuté les activités criminelles derrière les barreaux.

Selon The Baltimore Sun, des responsables de l’État du Maryland avaient porté plainte contre Ryan Farace – également connu sous le nom de « Xanaxman » – pour avoir blanchi 2 933 BTC sur une période de moins de trois ans. Selon les prix d’aujourd’hui, ce montant est de plus de 136 millions de dollars.

Le criminel et son père purgent actuellement une peine de 57 mois de prison fédérale pour avoir vendu de l’alprazolam, un sédatif pour traiter les troubles anxieux et paniques.

Farace a opéré sur le tristement célèbre Dark Web, mais la police l’a attrapé en 2018. Dans le cadre de sa peine, à l’époque, il avait dû renoncer à 5,6 millions de dollars qu’il avait générés grâce à ses activités illicites. Il a également dû céder ses avoirs en crypto de 4 000 BTC.

Les enquêteurs ne savent toujours pas si les 2 933 pièces susmentionnées font partie des 4 000 BTC initiaux. Ils ont noté que Farace aurait peut-être possédé encore plus d’actifs numériques que le gouvernement ne connaissait pas en premier lieu.

Le condamné de 37 ans a demandé une libération pour compassion en 2020, invoquant de mauvaises conditions de santé et la pandémie de COVID-19. Les fonctionnaires, cependant, ont rejeté sa demande et il est resté en prison.

Il convient de noter que le cas susmentionné n’est pas un incident isolé. Comme CryptoPotato l’a rapporté en avril, le Service fédéral des États-Unis a arrêté Roman Sterlingov – le chef du célèbre anonymiseur de bitcoins Bitcoin Fog – soupçonné d’avoir blanchi près de 336 millions de dollars d’actifs numériques au cours des 10 dernières années.

Le résident russo-suédois aurait proposé des services de protection aux utilisateurs qui souhaitaient conserver leurs actifs cryptographiques sous une sécurité maximale. Pour cela, il facturait des commissions comprises entre 2% et 2,5%.

Selon les calculs de l’IRS, l’auteur a empoché les fonds et les a utilisés pour établir le serveur de Bitcoin Fog. Ces actions ont suscité des inquiétudes et l’enquête suivante a révélé les opérations criminelles de Sterlingov au cours de la dernière décennie.

Sarah Meiklejohn – informaticienne à l’University College of London – a fait l’éloge de cette technique de « suivre l’argent » utilisée par les enquêteurs :

“Avec l’analyse de la blockchain, ce que nous disons encore et encore, c’est que toute cette activité est sur ce grand livre pour toujours, et si vous avez fait quelque chose de mal il y a 10 ans, vous pouvez être pris et arrêté pour cela aujourd’hui.”