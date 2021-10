Un train pour Killinochi | Critique de livre : A Passage North par Anuk Arudpragasam

A Passage North livre une image puissante des horreurs de la violence parrainée par l’État et de la nécessité humaine d’aider ses victimes.

La guerre civile longue d’un quart de siècle au Sri Lanka s’est terminée par la défaite des Tigres tamouls en 2009. La brutalité de la poussée finale de l’armée sri lankaise a créé une crise humanitaire dont les échos se font sentir bien après le dernier coup de feu. . Plus d’une décennie après la fin de la guerre, des débats font encore rage quant à savoir s’il y a eu un génocide perpétré contre des civils tamouls par l’armée sri lankaise. Dans son deuxième roman, l’auteur sri lankais Anuk Arudpragasam explore les souffrances sans fin de toute une génération de Tamouls dans le nord-est du pays déchirée par la violence.

A Passage North, qui figure dans la liste des finalistes du Booker Prize pour cette année, traite de la tentative d’un jeune tamoul sri-lankais de comprendre la violence intérieure de la guerre. Le roman se déroule cinq ans après la cessation des hostilités à Colombo, où Krishnan travaille avec une ONG internationale. Vivant avec sa mère veuve et une grand-mère malade, il reçoit un soir un appel du nord-est. La fille de Rani, l’ancienne aide-soignante de sa grand-mère, l’informe que sa mère est tombée dans un puits et est décédée.

Cinq ans après la publication de son premier roman, L’histoire d’un bref mariage, Arudpragasam persiste avec le théâtre de la guerre dans la nation insulaire. Si son premier roman portait sur la vie d’un jeune couple sur Ground Zero vers la fin de la guerre, l’auteur choisit un jeune homme éloigné de la violence pour évoquer le traumatisme qui s’ensuit. Né dans le privilège, Krishnan avait été enfermé dans son propre monde sécurisé et avait étudié en tant que premier cycle à Delhi. Bien qu’initialement réticent à croire à la mort de Rani, il décide de se rendre à Killinochi pour assister à ses funérailles.

Mis en place comme un drame familial dans lequel la santé défaillante de son membre aîné, la grand-mère de Krishnan, est au centre de l’attention, ainsi que sa relation troublée avec un militant de Delhi, le roman se concentre lentement sur les moins privilégiés et les plus sévèrement touchés par la guerre civile.

Raconté comme un voyage dans l’ancien centre du conflit, le roman pénètre dans les profondeurs intérieures de ses conséquences à travers une série de symboles et d’analogies empruntés au folklore et à la mythologie, aux documentaires télévisés et même au Meghaduta de Kalidasa. Le récit oppose la grand-mère âgée de Krishnan, incapable de marcher, à sa soignante Rani, qui reçoit un traitement pour une maladie mentale après la mort violente de deux jeunes fils pendant la guerre.

Arudpragasam, qui a remporté le prix DSC de littérature sud-asiatique pour l’histoire d’un bref mariage, s’appuie fortement sur des métaphores et des analogies pour aider un récit bordé de couches politiques et sociales. Contrairement à d’autres auteurs sri lankais qui ont traité le sujet sensible de la guerre civile, il étend habilement la géographie pour inclure l’Inde, qui avait été entraînée dans la guerre contre les Tigres après un accord désastreux en 1987 qui avait abouti à des allégations de viol et de torture contre la Force indienne de maintien de la paix. Le roman prépare le terrain pour un voyage dans le nord-est et donc le monde balafré des survivants de la guerre civile avec de nombreux motifs. L’histoire de Poosal, un pauvre fermier de l’épopée tamoule, Periya Puranam, qui construit un grand temple dans son esprit pour Siva, est racontée au début du roman alors que Krishnan lutte avec les souvenirs de la guerre en trouvant des cartes de guerre. zones, zones sans feu, hôpitaux et sites de massacres.

La construction efficace du temps de l’auteur et son souci du détail réussissent à amener le lecteur pas à pas à la vraie nature de la violence. Parfois, il étire les détails. Lors du voyage en train de Krishnan à Killinochi, il rencontre « des enfants de la diaspora (d’une famille tamoule), immédiatement reconnaissables aux vêtements qu’ils portaient ». Pour le même voyage, il emporte un livre sur le militarisme indien et l’occupation du Cachemire. Diplômé de l’université et employé d’une ONG internationale, il est surpris d’apprendre que sa grand-mère, qui perçoit une pension familiale, avait tenu un compte bancaire. Un panneau d’affichage à l’extérieur de la première gare du nord-est pendant le voyage de Krishnan est cependant approprié. “Il n’y a aucun moyen: vous ne pourrez jamais mettre les pieds en Australie”, dit-il, mettant en garde contre les trafiquants qui tentent de profiter en trompant les personnes qui veulent demander l’asile en tant que réfugiés.

A Passage North ne rejoint qu’une poignée d’œuvres du Sri Lanka qui traitent des conséquences de la guerre civile. Rajith Savanadasa, basé à Melbourne, a abordé la question de savoir comment les sociétés d’après-guerre font face à leur passé violent dans son premier roman, Ruines, il y a cinq ans, sur les tensions dans une famille Colombo d’un Cinghalais et de sa femme tamoule dans les derniers jours. de la guerre. Un an plus tard, Jude Ratnam, un ancien militant tamoul des droits humains, a livré une critique rare des rebelles tamouls dans son documentaire très acclamé Demons in Paradise présenté en avant-première au festival de Cannes. Une troupe de théâtre du Sri Lanka a mis en scène une pièce, Payanihal (Passagers), au célèbre festival Under the Sal Tree à Goalpara, Assam en 2016 dans le cadre d’une intervention artistique pour la réconciliation entre les communautés tamoule et cinghalaise. Le deuxième roman d’Arudpragasam est une symphonie du temps qui monte à un crescendo graduel et assourdissant. Alors que les sociétés continuent de faire face à la crise des réfugiés en provenance de pays déchirés par les conflits, en particulier en Asie du Sud, A Passage North livre une image puissante des horreurs de la violence parrainée par l’État et de la nécessité humaine d’aider ses victimes.

Faizal Khan est indépendant



Un passage au nord

Anuk Arudpragasam

Maison aléatoire de pingouin

Pp 287, Rs 599

