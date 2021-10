L’expression « L’herbe n’est pas toujours plus verte » a tendance à être souvent utilisée ces jours-ci, car les joueurs apprennent à leurs dépens qu’un départ n’est pas toujours la meilleure option. C’est peut-être le plus grand regret qu’un joueur puisse avoir, faire le mauvais mouvement ; cela peut complètement faire dérailler une carrière, endommager le travail et la vie familiale, et laisser l’amour d’un joueur pour le jeu aussi inexistant que sa place dans sa nouvelle équipe. Et, jusqu’à présent, c’est ce qui est arrivé à Georginio Wijnaldum au PSG.

M. Reliable à Liverpool, Wijnaldum a été tout sauf au PSG, le terme « joueur système » planant de manière effrayante au-dessus de son nom. Au fur et à mesure que chaque performance décevante arrive, la question se pose à nouveau : Liverpool avait-il besoin de Wijnaldum ? Ou Wijnaldum avait-il besoin de Liverpool ? Quelques mois dans la saison, et cela semble un mélange des deux.

Transfert de Georginio Wijnaldum au PSG : un transfert rempli de regrets instantanés

Wijnaldum admet son mécontentement

Nous ne jouons pas à deviner ce que ressent Wijnaldum au PSG. Le milieu de terrain a lui-même admis que les choses étaient loin de se dérouler comme prévu jusqu’à présent, déclarant à NOS Sport: « Pour être honnête, je ne peux pas dire que je suis complètement heureux [at Paris Saint-Germain] parce que la situation n’est pas ce que je voulais. Parfois, si vous ne jouez pas, c’est inquiétant.

Le manque de temps de jeu du Néerlandais – il a commencé six matchs sur 11 – est une légère surprise. Beaucoup s’attendaient à ce que Wijnaldum serve de ciment pour maintenir ensemble la pléthore de stars incluses dans l’équipe du PSG. Alors que Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar faisaient la une des journaux, Wijnaldum devait faire le travail qu’il a fait à Liverpool : nettoyer en arrière-plan, faire le sale boulot et peut-être même apparaître avec un objectif important de temps à autre. -temps.

Un homme qui n’avait pas ce rôle en tête, au départ en tout cas, était Mauricio Pochettino. L’ancien manager de Tottenham Hotspur a tenté d’ajouter le « néerlandais » Wijnaldum à ses côtés; le buteur, version plus avancée du milieu de terrain, juste au cas où un front libre de Messi, Neymar et Mbappe ne pourrait pas faire le travail. Et c’est là que Pochettino a mal tourné.

Wijnaldum prospérera dans un rôle moins excitant, mais plus efficace

Chaque milieu de terrain veut jouer un rôle avancé, avant de se rendre compte qu’il n’est tout simplement pas capable de trouver le fond du filet, et bien meilleur dans ces défis claquants, ou ces passes soignées mais efficaces. La différence avec Wijnaldum est qu’il est capable des deux rôles. Et cela va frustrer le PSG, qui a tenté de l’utiliser dans une position avancée, avant d’être témoin d’un échec, réalisant qu’il ne s’agit plus d’un jeune Néerlandais marquant quatre buts en un match à St. James’ Park.

Au lieu de chercher ce qui serait des buts inutiles de la part de sources au milieu de terrain, compte tenu de leurs puissants trois premiers, le PSG doit utiliser Wijnaldum dans son « rôle de Liverpool ». Faites-le s’asseoir à côté d’un Marco Verratti ou d’un Idrissa Gueye ; laissez-le faire le sale boulot, afin que le reste du système puisse fonctionner au maximum de ses capacités. Il est encore temps pour Mauricio Pochettino de découvrir la lampe magique, de la frotter et d’attendre qu’un Gini Wijnaldum de classe mondiale sorte. Le Néerlandais a juste besoin de s’installer dans un rôle familier.

Photo principale

