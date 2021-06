Un traumatisme d’automutilation révélé pour Nina brisée ⋆ .

Les luttes de Nina se poursuivent (Photo: ITV)

Alors qu’elle continue de se blâmer pour la mort de Seb Franklin (Harry Visinoni) dans Coronation Street, les problèmes de Nina Lucas (Mollie Gallagher) vont s’aggraver dès qu’elle commencera à s’automutiler pour essayer de gérer sa douleur.

Nina confie à Asha (Tanisha Gorey) qu’elle ne peut s’empêcher de se blâmer pour ce qui est arrivé à Seb.

Lorsque Billy (Daniel Brocklebank) et Roy (David Neilson) demandent à Nina de parler à Summer (Harriet Bibby), qui a du mal à dormir et à manger, Nina s’en prend à elle, soulignant l’étendue de sa propre perte.

Nina appelle dans le magasin du coin et tandis que Dev (Jimmi Harkishin) est distrait, elle vole une bouteille de vodka.

Tentant d’arranger les choses avec Summer, Nina suggère qu’ils prennent tous un verre.

Clairement ivre, Nina s’automutile mais refusant de l’aider, elle part en laissant Summer et Asha inquiètes.

Où finira Nina ?

Y a-t-il quelqu’un à qui Nina peut demander de l’aide ?

