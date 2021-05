Un travail qui parle | Avis d’annonces | 12 au 18 mai 2021

Des campagnes de marque qui méritent d’être à l’honneur.

Par Gokul Krishnamoorthy

Facebook | Plus ensemble | Rizwan

Facebook a poursuivi son travail sur Diwali avec quelque chose d’aussi attachant pour l’Aïd. Si «Pooja didi» a célébré un employeur empathique à l’époque de Covid, «Rizwan» est l’histoire d’un jeune homme qui a perdu ses parents à cause de la pandémie. Ergo, il a pris sur lui de faire en sorte que les anciens de sa ville qui évitent les vaccins ne subissent pas le même sort. Avec un peu d’aide via Facebook.

Ces deux films festifs de Facebook traitent de vrais problèmes ancrés dans le contexte actuel. La pandémie de Covid19 a présenté au monde une toile très chargée, sur laquelle des héros de différentes teintes reçoivent leur dû. Pooja était l’un d’entre eux. Rizwan en est un autre. Ce sont des manifestations à l’écran de vrais héros parmi nous et méritent donc notre adulation.

Malkist | #MalkistCantResist!

Une histoire de cracker «irrésistible» très simple est livrée à merveille grâce au casting. Le jeune acteur du Kerala et Big B dans un avion offre un cadre intéressant pour que le message soit mis en scène.

Fonds commun UTI | Sahi Baat Momie Ne Kahi Thi

Les conseils d’une mère tout au long de sa vie sont intimement liés aux conseils en placement, et le tout est mis sur un ton agréable et accrocheur. Ce travail de la Fête des Mères est plus pertinent que la plupart des autres.

Chapitre IAA Inde | Le monde a besoin d’un répit



Alors même que nous entendons des histoires d’empathie des employeurs qui nous réchauffent le cœur, il y a plusieurs employeurs opportunistes qui profitent de «l’opportunité» de la pandémie et certains sont tout simplement désespérés. C’est un appel opportun de l’AAI à leur conscience alors que la deuxième vague de Covid perturbe les vies et les moyens de subsistance. L’empathie est en effet la meilleure incitation que l’on puisse offrir à quiconque en ce moment, employés compris.

Communautés du Pacifique de Columbia | #Atteindre

Un autre appel qui souligne la nécessité de faire preuve d’empathie et de prêter attention aux aînés qui sont enfermés, effrayés, désespérés et qui ont besoin de quelqu’un pour les écouter et les conseiller. Puissant visualisé pour avoir un impact.

Zomato | Khaana préféré, Muskurane Ka Bahana

Cela a fonctionné comme un retour en arrière à la même époque en 2020, lorsque beaucoup de travail nous a offert un aperçu du côté positif de la pandémie – partager un toit et des repas avec la famille inclus. Seulement cette fois, il reste très peu d’humeur de fête car le virus semble avoir frappé tout le monde très près de chez soi. Cela dit, il faut regarder le côté positif et les applications de livraison de nourriture doivent faire passer le message qu’il est acceptable de commander et de se réjouir de ses plats préférés.

Sony Sports Inde | #SirfSonyPeDikhega

L’intrigue du voisin jaloux fonctionne, que ce soit pour les réservoirs d’eau, les peintures ou le contenu sur ses écrans. Dans ce cas, la programmation à venir de Sonny Sports dans le cricket, le football et d’autres sports est la cause de célébrations sans fin dans la famille de Ranvir Shorey, au grand dam de ses voisins.

Mirinda | Retourner pour de l’argent (tamoul)

Une partie du plaisir doit être perdue dans la traduction. Mais c’est visuellement amusant et assez divertissant pour regarder même sans voix. Parfaitement en ligne avec #Mirindaaah.

Cars24 | #AWholeNewWorldOfCars

Après avoir regardé le premier spot, je me demandais si ces femmes n’avaient pas entendu parler de sites de mariage en ligne où les mariés potentiels (maris) sont effectivement répertoriés (tout comme les mariées). La deuxième place avait cependant beaucoup plus de sens, avec l’option de retour de 7 jours qui passait haut et fort. En espérant qu’il y ait plus à venir.

Hyundai | #AisiCareNowhere

Hyundai promet donc «Asli Care» avec deux versions de l’ambassadeur de la marque SRK. L’un qui opte pour le garage maman et pop et l’autre qui va à l’offre autorisée par la marque. Utilisation courte, simple et intelligente de l’ambassadeur de la marque.

Amrutanjan Comfy | Le pouvoir d’être vous

On pourrait affirmer qu’il n’y a pas d’idée créative de bout en bout ici. Mais l’idée de «Le pouvoir d’être vous» donne du pouvoir à de nombreuses jeunes filles comme celle présentée ici, qui peuvent abandonner le système éducatif à cause de ses règles. Ces cinq mots leur offrent l’espoir d’un avenir différent.

(Propulsé par www.ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online.

Pour présenter des campagnes ici ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à: Campaigns@ClutterCutters.in)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.