Un travail qui parle | Avis d’annonces | 12 au 20 avril 2021

Des campagnes de marque qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Livspace | N’essayez pas ca a la maison

Livspace a lancé des campagnes qui compteraient aussi bien au-dessus de la moyenne, de manière cohérente. Et ce lot doit être considéré comme le plus désordonné de tous. La route de l’humour exagéré a été exécutée à la perfection. Croustillant, drôle et clair: n’essayez pas cela à la maison – essayez plutôt Livspace.

Bijoux Bhima | Pur comme l’or

Nous avons vu un spot d’ONUSIDA sur le même thème il y a quelques semaines. Ce qui rend cette particularité, c’est qu’une marque de bijoux traditionnelle a choisi cette voie à la saison des mariages et a orné une femme trans. Son parcours est capturé avec sensibilité et l’amour de ses parents pour elle telle qu’elle est, est aussi pur que pur peut l’être. Liens vers l’or sans trop d’effort. Sans rien enlever à Bhima, à un certain niveau, toutes les marques de bijoux doivent remercier Tanishq pour avoir ouvert de nouvelles pistes dans cette catégorie.

Bijoutiers Kalyan | Collection Muhurat | Gudiya

Le pouvoir vedette qui est dans l’arsenal de la marque a de nouveau été mis à profit. Une simple intrigue émotionnelle accentuée par la bande originale et des performances exceptionnelles – comme on peut s’y attendre de ces stars de cinéma – élève les films. Le spot malayalam avec la mère de la mariée à la tête des travaux mérite une mention spéciale.

Tanishq Rivaah | Un bijou pour chaque tradition

Chaque tradition a un sens derrière elle. Il en va de même pour chaque bijou. Un message profond raconté avec une allure visuelle pour que le spectateur continue de regarder.

CRED | Presque incroyable | Idéal pour le bien

Après Indira Nagar ka goonda, Rahul Dravid était Jackie Shroff avec la zumba. Sur ses talons, Kumar Sanu revient pour CRED en tant que vendeur d’assurance chantant son chemin vers les ventes. Des trucs farfelus qui feront sourire et rappelleront. Assez bien pour que la concurrence puisse troll. Bon amusement pour nous les téléspectateurs.

magicpin | L’annonce de pain | Économies Asli

Ainsi, l’application “ Bread ” est exposée parce que ses points sont inutiles, avec Vijay Raaz jouant le protagoniste. Est-ce une décision intelligente pour magicpin de prendre en charge l’utilisation des célébrités par le CRED? Cela pourrait faire remarquer brièvement la marque, mais cet exercice sera de peu d’utilité à moins que magicpin ne puisse soutenir sa revendication et expliquer les économies réelles qu’il engendre.

PhonePe | #BestToJustPhonePe

La concurrence intense dans cette catégorie fait ressortir du bon travail, comme celui de PhonePe. Il y a un fil lâche qui lie tous les films, chacun d’eux énonçant un avantage différent. Toutes les notes pour avoir tenté de divertir et d’engager le spectateur.

ABP Nadu | Dernières nouvelles, Dernières Tamizharukku (tamoul)

J’ai été très impressionné par le nom de marque ABP Nadu, qui crée instantanément un lien avec le public tamoul. La marque se distingue des autres par son nom, se rapprochant du public. Je ne suis pas sûr du positionnement d’être une marque de nouvelles pour les «derniers Tamiliens». Cela dit, le spot coche toutes les cases, rendant justice au positionnement choisi.

McDonald’s Inde | Vous ne pouvez pas en avoir assez

La proposition singulière de “ Vous ne pouvez pas en avoir assez ” arrive en 15 secondes chrono. À l’intérieur de laquelle, il y a un crochet pour vous attirer et vous faire écouter la promesse épicée pendant encore 9 secondes environ. Nous ne pouvons tout simplement pas en avoir assez d’un tel travail.

Unacademy | Commentaire de cricket

Un cas d’intégration plutôt bien fait. Cela aurait facilement pu apparaître comme plus intrusif, mais étonnamment non.

(Propulsé par www.ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online.

Pour présenter des campagnes ici ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à: Campaigns@ClutterCutters.in)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.