Un travail qui parle | Avis d’annonces | 19 au 25 mai 2021

Des campagnes de marque qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Lait laitier Cadbury | #Dis merci

La série continue donc. Une infirmière, un gardien de l’aire de jeux et plus encore se joignent à l’agent de sécurité, au laitier et au chauffeur qui étaient au centre des préoccupations au début de la campagne. C’est le bon moment pour penser à certains que nous tenons souvent pour acquis et à la valeur qu’ils ajoutent à nos vies. La marque montre aux gens leur gratitude avec les barres Dairy Milk, mais le message plus large n’est pas compromis par le placement du produit. S’il y avait un temps pour #SayThankYou, c’est maintenant.

HDFC Life | Prenez #TheRightStep

Une série de spots ici montre des gens faisant ce qu’il faut, pour leurs semblables, au milieu de la crise de Covid19. Les protagonistes présentés sont le reflet des bonnes âmes autour de nous qui font tout ce qu’elles peuvent pour aider. Extrêmement relatable et pertinent. #TheRightStep s’aligne également bien avec la catégorie, en ces temps de vie et de mort.

Britannia Pure Magic Chocolush | Beaucoup plus de chocolat, beaucoup plus de magie

Voici un film ludique qui fusionne la magie du choco que la marque promet avec un moment cosy entre un couple, de la manière la plus naturelle possible. Fabriqué avec finesse.

Britannia Pure Magic Deuce | #DeuceSomeMagic

Nous avons donc raté celui-ci il y a quelques mois, pour une autre extension de la gamme Britannia Pure Magic, appelée Deuce. À partir du cadre similaire, on juge que cela a peut-être inspiré le spot de Chocolush. Le jeu intelligent des mots ajoute à la magie ici.

Surf Excel Easy Wash | Ban Jaaye Facile

Le petit protagoniste de Surf Excel dans ce film est aussi attachant que ses prédécesseurs, et en plus, il y a les retrouvailles d’un chiot mignon avec sa maman qu’il ingénieur. Il facilite les retrouvailles, mais comme c’est la formule, ses vêtements se salissent dans le processus. La marque fait alors son pitch de nettoyage «facile» des vêtements. Une formule qui a fait ses preuves, mais qui reste fraîche avec des idées comme celles-ci.

Surf Excel Active Hygiene | Paabandee Germs Pe, Iradhon Pe Nahin

Un autre petit protagoniste, dans un autre endroit que nous avons manqué – celui de février 2021. Une belle ligne à signer de la marque élève le scénario simple.

Aspirateur Mi Robot | C’est enfin là

Je ne sais pas s’il faut en faire une campagne de marque ou un contenu. La définition non écrite est que si un spectateur devait le consommer pour sa valeur en tant que contenu, il devrait être étiqueté comme contenu. Selon cette définition, cela se qualifie probablement, bien que le produit soit le héros partout. Il y a des films où une marque enchaîne le talent et annule leur impact en leur disant de parler à partir du manuel de la marque. Dans ce cas, le contenu est regardable car il reste fidèle à l’ADN du talent tout en présentant le produit.

Bouée de sauvetage | Practo | Consultation médicale gratuite

Une proposition gagnant-gagnant pour les deux marques, car c’est une offre très pertinente pour le consommateur d’aujourd’hui. Lifebuoy s’enregistre également instantanément lorsque vous voyez l’homme en blouse blanche parler. La marque a sa visibilité depuis mars 2020 à remercier pour cela.

CoinDCX | #BitcoinLiyaKya

Dans la catégorie des crypto-monnaies, l’exagération exagérée n’est pas à distance hors de propos. À l’ère des milliardaires Bitcoin, cela semble normal.

(Propulsé par www.ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online.

Pour présenter des campagnes ici ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à: Campaigns@ClutterCutters.in)

