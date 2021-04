Un travail qui parle | Avis d’annonces | 21 au 25 avril 2021

Des campagnes de marque qui ont brisé le désordre.

Par Gokul Krishnamoorthy

JdMart | Marché B2B Inde Ka

Même les meilleurs interprètes ont besoin de bons scripts pour éclairer l’écran. La performance, les scripts et un lien cohérent avec la catégorie se marient à merveille dans ces films. Ce n’est pas grave si Ranveer Singh approuve plusieurs marques, à condition qu’elles l’utilisent aussi bien.

Swiggy | Essayer quelque chose de nouveau

Maintenant, voici un autre artiste vedette, mais un que beaucoup d’entre nous ont pu voir uniquement à cause de Swiggy et du cricket. Le «Gulab Jamun Oncle» est de retour et essaie de nouvelles choses comme les sushis et Swiggy nous incite à essayer de nouveaux restaurants avec quelques offres. C’est dur de ne pas aimer cet homme. Il est plus difficile de ne pas apprécier le travail.

Apis | Ibadat Ke Mahine #SehatKeSaath

Le mois sacré pour les musulmans est arrivé, tout comme les publicités jouant sur le jeûne et la fête. Voici un endroit réconfortant qui marie la distance sociale, l’esprit de la saison et le cœur de l’harmonie. Cela aide que la marque soit présente dans le panier alimentaire sous forme de dattes. Le message que la vraie foi nous rapproche résonne.

Shell | #MoveWithShell | Conducteur de camion

Nous nous sommes battus pour avoir manqué ce joyau de Shell qui a été mis en service début mars 2021. Avec nos excuses, nous saluons cette histoire de la marque qui rend une ode à une chauffeuse de camion, qui, selon nous, est la première en Inde. S’harmonise parfaitement avec la catégorie, le parapluie #MoveWithShell et la journée de la femme.

Mountain Dew | #HimmatKaGhoontLaga

La façon dont cette marque a gardé vivante et fraîche sa proposition «Dar Ke Aage…» mérite des applaudissements. À cet endroit, le visage familier de Hrithik et l’imagerie familière de lui sur un vélo d’aventure obtiennent une touche de fraîcheur grâce à l’intrigue. Inutile d’ajouter, très bien exécuté.

Sensodyne | La vie est trop courte pour la sensibilité dentaire

Déplacez-vous sur ceux qui souffrent de sensibilité dentaire grimaçant de douleur. Entrez des images de plats chauds, froids, sucrés et épicés appétissants capturés pour captiver l’œil. Les choses qui rendent la vie trop courte pour la sensibilité dentaire. Point bien fait, sans l’aide des experts en blouse blanche.

TransUnion CIBIL | Célébrer #TUenty Ans

Les deux spots de cette campagne voient la société de notation de crédit fêter ses vingt ans en Inde, jouant intelligemment les histoires de personnes qu’elle a aidées à progresser dans la vie. Des histoires simples de gens ordinaires et comment un prêt en temps opportun les a aidés, rendent le travail relatable.

Hero Vired | #BeMadeForBigThings

Les mots ont été conçus pour inspirer ici, et ils le font. Certains des visuels correspondent pour transmettre la profondeur des mots, mais tous ne réussissent pas cet exploit.

CashKaro | #CashOverCoins

Une autre marque semble donc utiliser l’application «Bread». Cela dit, il parvient à faire valoir son point de vue de fournir une remise en argent réelle à la banque.

