Un travail qui parle | Avis d’annonces | 22 au 29 mars 2021

Par Gokul Krishnamoorthy

Facebook | Plus ensemble | Kaju | Dhara

Les histoires #MoreTogether de Facebook continuent donc. De «Dil khol ke dekho duniya khul jayegi», les nouveaux spots disent «Duniya tumhare saath hai». Les deux spots rendent pleinement justice à ce message clair; et les deux ont une histoire attachante à raconter.

Lays Maxx | #BadaZigBadaZag

Bipasha Basu en tant que professeur de tabla à côté du célibataire Ranbir, qui est perturbé par le bruit mais frappé quand il apprend qu’elle est la source. Toutes les notes pour le casting. L’intrigue pourrait rappeler «Les hommes seront des hommes», mais il y a plus à cela. Il parvient à faire passer le différenciateur de produit «Bada zig, bada zag» de manière divertissante.

Sebamed India | Shampooing Chute de Cheveux Ka Sach | #ScienceKiSuno

Après avoir bousculé la catégorie des savons, il est temps pour les shampooings, en utilisant également la voie du pH. On apprend de sources bien informées que Sebamed a en effet mis certaines des grandes marques mal à l’aise mais restons fidèles au travail présenté ici. Ici, il s’approprie #ScienceKiSuno dans une autre catégorie, cimentant son stand. Les fouilles sur didi, amis et stars de cinéma deviennent de plus en plus bruyantes et la marque paraît plus audacieuse.

GoDaddy | Vendre en Inde complète

MSD est de retour. Est-ce juste moi ou est-ce qu’il s’améliore à jouer avec chaque publicité qui passe? Au moins, ceux qui lui demandent d’agir et qui sont capables de lui en tirer profit en voient les avantages. Dhoni à part, une approche intelligente et claire ici, affirmant simplement que si vous fabriquez fièrement en Inde, vendez partout en Inde.

Glaces Mother Dairy | #KhushiyonKiParampara

Création intelligente d’un rituel de crème glacée à 20h dans la maison Kashyap, qui, espérons-le, ouvrira la voie à d’autres pour choisir leurs plages horaires. Chaleureux et bien aligné avec Mother Dairy, mais parvient à ne pas présenter la marque comme du fuddy duddy.

Huiles de cuisson Dhara | Zara Sa Badlaav | #RishtonKiSehat

Preuve ici qu’une marque peut faire des merveilles en 15 ou 20 secondes. Un petit changement dans les rôles de genre dans la cuisine, prendre soin de ses proches et un passage à Dhara – le tout emballé proprement et regardable en si peu de temps. Ravissante réitération du pouvoir de la publicité.

ICICI Bank | Vous êtes la banque

«You Are The Bank» est une manière intelligente de positionner l’offre bancaire nette. L’exécution élève le film, tout comme l’adaptation de la chanson signature de la marque.

Entreprise urbaine | Salon pour hommes | Apna Time Ka Sahi Utilisation

Pour ces hommes qui ont souffert de l’attente interminable dans un salon, voici une solution. Avant l’arrivée de l’Internet mobile, nous devions en outre subir la poussée de la chaîne de télévision ou nous réfugier dans les glossies avec des tas d’annonces de cosmétiques ou dans les journaux locaux. À l’ère de la pandémie, il est en fait logique de risquer une personne certifiée à l’intérieur de la maison au lieu de visiter un salon. Félicitations à la marque pour ne pas avoir mis l’accent sur la sécurité, mais pour avoir insisté sur le temps gagné et ce que l’on pourrait en faire.

Frooti | #LiveTheFrootiLife (2021) | Maladroit

L’été est arrivé. La marque parvient à la garder intéressante avec sa multitude de jeunes stars et quelques personnages animés. Garde la saveur attrayante pour les jeunes tout en conservant la signature de la marque.

Culture du rami | #ChampionsKaCulture

C’est donc la deuxième marque de l’espace que nous voyons à présenter des stars du sport pour souligner également le besoin de compétences dans les jeux en ligne (dans ce cas, le rami). Beau choix de joueurs qui assurent une livraison convaincante du message.

Premier League indienne | Vivo IPL 2021 | #IndiaKaApnaMantra

Il s’agit d’un passage intéressant des méga hymnes des années passées à la position «India ka apna mantra». Bien que la ligne soit intéressante et que l’approche de la vidéo corresponde à celle-ci, les thèmes IPL d’antan me manquent personnellement. Est ce juste moi?

(Propulsé par www.ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online.

Pour présenter des campagnes ici ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à: Campaigns@ClutterCutters.in)

