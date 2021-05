Un travail qui parle | Avis d’annonces | 26 avril au 02 mai 2021

Des campagnes de marque qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

PhonePe | #BestToJustPhonePe

Lorsque vous disposez de très peu de temps, PhonePe est tout ce dont vous avez besoin. Une proposition simple est livrée avec humour dans des contextes relatables. Maintenant, quels sont les scénarios où vous ne pouvez tout simplement pas prendre le temps d’échanger de l’argent? Un voyageur de bus qui se précipite dans et hors d’une toilette payante, un conducteur de voiture dans une zone sans parking voulant récupérer quelque chose sur un étal au bord de la route (avec le commerçant manquant), et autres rendent le visionnement très intéressant. Les 15 seconds font des merveilles pour la marque et seront manqués avec l’IPL qu’ils ont rendu plus intéressant.

Lait laitier Cadbury | #SayThankYou | Blanchisserie

La marque décolle là où elle nous a laissés dans cette série – un endroit chaleureux et attentionné, où elle nous a exhortés à dire merci à la sécurité, ou a eu un chauffeur remerciant son employeur prévenant. Cette fois, c’est le dernier qui fait la lessive. La cohérence fait cette marque.

Kia Inde | #MovementThatInspire

La marque a traversé une transformation et le film est une déclaration catégorique sur la même chose. Pour une entreprise qui adopte des solutions de mobilité, le passage à ce nouveau nom est en train de devenir. Le film transmet “ Mouvement qui inspire ” d’une manière réconfortante en utilisant plusieurs sous-histoires avec des petits pour nous garder absorbés. La bande-son, qui reflète l’élégance du mouvement, forme le fil conducteur de ces histoires.

Nouvelles de Prega | #CoolHaiMeriMaa

Créer une bonne publicité est une habitude et créer de manière cohérente une bonne publicité basée sur les occasions est une bonne habitude des évolués. Prega News nous a impressionnés avec le film de la Journée de la femme de cette année, plaidant pour que la société abandonne ses préjugés contre les femmes sans enfants. Cette fois-ci, avant la fête des mères, il joue les mamans “ cool ” mais pas du genre superficiel. Raconté à travers les yeux de l’enfant, le rôle unique de la mère dans l’éducation de son enfant transparaît. Ce film est une célébration des mères qui fait ce que promis – il nous laisse le sourire. Mais pas avant que cela vous ait fait réfléchir et apprécier le rôle inimitable que jouent les mères.

Mobile Premier League | MPL | #HainAkalKheloMPL

Prend la route littérale pour montrer que le MPL est un jeu qui a besoin de vous pour utiliser votre cerveau. Une déclaration forte. Lorsqu’un concurrent utilisait un joueur de cricket de célébrité pour demander aux gens d’appliquer leur cerveau à la création d’équipes sur une application de sport fantastique, MPL semble avoir pris un raccourci intelligent. Fonctionne très bien avec un public parlant hindi.

Revital H | Farz Ek Ibaadat

Le devoir est aussi important que la foi. Le message passe clairement. Et la marque est parfaitement positionnée pour jouer ce rôle, en aidant un coach de jeûne à passer une journée sur le terrain. Ce qui nous a le plus impressionnés, c’est l’appel à l’action sur www.RevitalDonateAPlate.com et la marque promettant une contribution égale. Il y a plusieurs segments de la société qui ont besoin d’être revitalisés aujourd’hui. Au-delà des entreprises, les marques doivent passer et être des passerelles permettant aux personnes qui peuvent aider, même si elles sont modestes.

Upstox | L’investissement rendu super facile

Des scénarios très simples, superbement exécutés pour nous dire que l’investissement est super facile avec l’application. Cela ne devient pas plus simple que cela et félicitations pour garder les messages de conseils financiers intéressants.

Motilal Oswal | Désastres de bricolage pour débutants

En parlant de garder cette catégorie intéressante, voici une marque qui nous a fait émerveiller avec son message “ Laissez-le aux experts ”, raconté par des experts dans différents domaines montrant leur magie à l’écran. Ce qui reste ici, c’est le traitement et la bande-son, tout en retournant la même proposition pour montrer ce qui se passe lorsque les débutants s’essaient aux actions. Fonctionne bien. Cela dit, est-ce juste nous, ou est-ce un peu cru sur les bords par rapport aux éditions précédentes?

Vi | #SpeedSeBadho | Baba Jackson

“ Baba Jackson ” marche admirablement sur la lune à un rythme étonnant de personne à une star des médias sociaux, grâce à Vi. Avec lui, du papad et des coquillages, la marque gravit également les échelons, du moins dans les palmarès publicitaires. Sans doute, bien sûr, c’est actuellement le meilleur de cette catégorie.

Tuyaux Finolex | Ek Baar Lagwayyie Aur Hamara Naam Bhool Jaayie

Il y a bien des lunes, un haut dirigeant des télécoms nous disait (à l’agence) que le service client de la marque n’est pensé par l’abonné que lorsqu’il est en colère contre la marque. Logique irréfutable. Prendre ce genre de logique et la faire pivoter dans cette forme, c’est de la pure magie. Livrer cette magie avec aplomb est Virender Sehwag. «Faites réparer ce problème et oubliez qui vous en a parlé» est un joyau. Continue à penser. Quiconque a fait ça, continuez à penser.

Moj | Quelle que soit la situation, Entertainment Ka Ek Hi Solution

«Quelle que soit la situation, voici la solution de divertissement», est une façon très intelligente de parler à la génération que la marque vise vraisemblablement. Une génération qui se débrouille malgré les paroles déprimées qu’elle reçoit, trouve la forme du protagoniste. Et elle a son chemin, grâce à l’application, sans véritable confrontation avec les anciens. Vers la fin, sa mère est également curieuse de connaître l’application. Bonne touche.

Snapdeal | Marque Waali Quality Bazaar Waali Deal

Il y a deux choses qui fonctionnent pour cette campagne. L’une est une excellente proposition, de qualité semblable à celle d’une marque à des prix avantageux. La pensée rencontre également une excellente idée, sous la forme d’attributs personnels inestimables et d’un soulignement sur le fait qu’ils n’appartiennent pas à des «marques». Pourquoi alors la somme des parties semble-t-elle inférieure au tout?

Bisleri | #SamajhdaarBisleriPeeteHain

De Bisleri, nous pouvons en être sûrs. C’est pourquoi il commande Rs.80 pour un bidon de 20 litres par rapport aux alternatives à partir de Rs.20. Et la marque continue d’appeler ceux qui la choisissent, intelligents.

La série amusante se poursuit cet été, soulignant que toutes les bouteilles d’eau ne sont pas des Bisleri. Une proposition qui peut à juste titre être la fierté de Bisleri et l’envie de toutes les autres marques. De plus, une nécessité étant donné le nombre de «marques» sur le marché dont on n’a jamais entendu parler mais que l’on voit au magasin de quartier. Et puis il y a des marques dont on entend parler et dont on voit des publicités, comme Tuborg, mais on ne voit pas leurs bouteilles d’eau dans les magasins. Catégorie particulière, celle-ci.

