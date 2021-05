Un travail qui parle | Avis d’annonces | 3 au 11 mai 2021

Des campagnes de marque qui méritent d’être à l’honneur

Par Gokul Krishnamoorthy

Ariel | #MakeItPossible

«Que faites-vous face aux défis les plus difficiles de la vie?» demande la marque, dès le début. Avec l’histoire du premier médecin transgenre du Kerala, dans ses propres mots, cela se termine par le message #MakeItPossible. Ariel, qui a défendu l’égalité dans la lessive (et les tâches ménagères) avec #ShareTheLoad, des chauves-souris pour l’acceptation des transgenres par leurs familles. La marque est restée fidèle au genre, tout en adoptant une ligne différente. On suppose et espère qu’il y aura plus d’histoires #MakeItPossible à venir.

CRED | Idéal pour le bien | Les JO

Un de plus, après Dravid, Jackie Shroff et Kumar Sanu. Et encore une fois, assez agréable pour ne pas se soucier de l’intro commune et de la personne livrant le même message de marque. Lorsque vous avez un volume de publicité aussi élevé, cela aide à le divertir. La variété de ce divertissement ne fait pas de mal non plus.

TVS Eurogrip | Des pneus pour un pays plein de virages

Je mentirais si je disais que cela ne me rappelle pas que les routes indiennes sont pleines de nids-de-poule et d’idiots. Cela nous a déjà été rappelé. Cela dit, l’approche prête à l’emploi des “ virages ” et de l’exécution le rend observable et intéressant.

Vivo V21 | #DelightEveryMoment

Cette histoire jeune et trépidante de deux jeunes se déroule en douceur avec une chanson et des selfies sans fin. Le mode selfie nocturne prend vie aux bons moments pour ravir, comme promis.

Bail Kolhu | Safar

Je n’avais pas entendu parler de cette marque avant de voir cette annonce sur CampaignIndia.in. Les trois protagonistes et leurs histoires – ou voyages – correspondent certainement à ce que la marque tente de transmettre. Sa propre ascension illustre, pense-t-elle, est une raison suffisante pour que les gens lui font confiance et l’achètent. L’approche héritée fonctionne bien avec les marques régionales de cette catégorie. Et chacune des étoiles est certainement une belle histoire.

NiyoX | #WantMore | #CantWait

Il est évident que la marque fintech s’adresse aux jeunes avec son produit. Si tel est le cas, les messages de #WantMore et #CantWait sont au bon moment. Ils sont également livrés succinctement à travers les spots.

TVS Scooty | À celui qui nous a appris à nous en soucier

Comme on pouvait s’y attendre, il y avait un certain nombre de films pour la fête des mères (et d’innombrables publications sur les réseaux sociaux) à l’occasion. Celui-ci de TVS Scooty souligne le fait qu’il a servi des générations, sans trop essayer. D’une mère emmenant son enfant chez le médecin pour un coup à l’inversion de rôle, tout se passe sur un Scooty.

Voitures Honda Inde | À la mère en chacun de nous

Il y a une mère en chacun de nous et cette pensée transparaît dans ce simple montage de gentillesse humaine. Nice de la marque pour engager le public avec une campagne humaine comme celle-ci. S’il y avait un bon moment pour emprunter cette route, c’est bien maintenant.

SBI Life | #MamanKahanHain

Nous avons vu des enfants imiter leurs parents qui travaillent à domicile sur des publications sur les réseaux sociaux. C’est peut-être la première publicité qui a fait ressortir cela. Pour la première fois pendant la pandémie, les enfants ont pu voir comment leurs mères travaillent et gèrent la maison, de près. Cela ne manquera pas de faire impression sur les jeunes esprits, qui autrement enregistrent la mère comme femme au foyer même après son retour du travail. Un bel aperçu qui aurait pu faire encore plus pour la marque, ressent-on.

Prestige | Maa Ki Khattar Pattar

Une autre ode à tous ceux qui remplissent leurs cuisines d’amour, jouant le rôle d’une mère et donc responsable du «khattar pattar». Je ne suis pas sûr d’avoir tout ce qu’ils essayaient de transmettre ici (malgré les sous-titres), mais il y avait assez de chaleur pour le regarder jusqu’à la fin. De jolies touches comme le jeune garçon qui veut grandir pour ressembler à sa mère et le jeune homme qui remarque que la cuisine a besoin d’être rénovée.

StarQuik | Épicerie Aasaan en un clic

La marque a ramené sa proposition «Aasan» à la maison avec ces deux personnages et un jingle accrocheur. Cela devrait certainement aider au rappel et, espérons-le, aidera également la marque à rattraper son retard.

