Un travail qui parle | Avis d’annonces | 30 mars au 4 avril 2021

Des campagnes de marque qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

ONUSIDA | Le miroir | #SeeMeAsIAm

Il y a eu un peu de réaction en ligne à ce sujet récemment, lorsque Pantene a présenté ce sujet dans le cadre de sa série #BeautifuLGBTQ (mi-mars). Le message principal était «se sentir vu, c’est se sentir aimé». C’était bien de voir la marque affirmer qu’elle doublerait sa lutte contre la transphobie. Voir le spot ci-dessous.

Le film de l’ONUSIDA en Inde capture le moment de la réalisation de son identité par un enfant tout en regardant le miroir. L’acceptation de l’enfant par la mère et la grand-mère, après un moment d’appréhension, était inattendue et la manière d’accepter est rafraîchissante et festive. Quand on s’attaque à des phobies profondément enracinées et à des stéréotypes enracinés, ce type d’approche nuancée mais positive aide. L’exécution ne laisse aucune place à la plainte et la bande-son est un booster.

Vatika Naturals | #NotesByNature

De temps en temps, il y a une utilisation intelligente de la technologie qui parvient également à se relier au consommateur à grande échelle. Cela pourrait être l’un d’entre eux. Les morceaux sont apaisants et en phase avec la «nature» que la marque tente de s’approprier. Le stratagème de promettre de planter un arbre pour 1000 pièces est également aligné avec la nature. Donc, pour être sur la marque, cela obtient tous les points. Pour être sur le consommateur, il faudra peut-être un peu de poussée sur les marchés simplement parce que le genre n’est pas la K-pop.

MTV Inde | Etre les dindons de la farce

La marque de bizarreries MTV par excellence est présentée ici dans une intrigue à laquelle beaucoup se rapporteront. Chatouille le drôle d’os. Qui vous fait penser. Fait un point.

Fevicol | Masque Chehray Par Aur Do Gaj Ki Doori

Une « expérience sociale » opportune et qui est tout à fait pertinente pour l’époque et la marque. La portée numérique de la marque devrait permettre une large diffusion du message. Mais l’impact de l’œuvre aurait été beaucoup plus dans l’espace de l’expérience en direct.

Gulf Oil | Ramasser Barkarar Saalon Saal

Les créateurs doivent être appréciés pour appliquer leur esprit à l’utilisation de la célébrité. Une conversation entre Dhoni de ses débuts et le champion Dhoni de son apogée prépare bien le terrain pour lancer de l’huile moteur qui permet à son vieux vélo de continuer à fonctionner, ainsi que jamais.

L’échange ci-dessous sera également un régal pour les fans de Dhoni.

Disney + Hotstar VIP | #EntertainmentKaAllrounder

Utilisation intéressante de la célébrité à nouveau. Est-ce juste moi ou les marques réfléchissent-elles un peu plus dur ces jours-ci? Ajay Devgn et Tamannaah Bhatia (dans les spots dirigés vers le sud) réalisent de solides performances et le portent sur leurs épaules. Le message selon lequel il y a plus à voir à Disney + Hotstar que le ou les tubes de la célébrité présentés fonctionne bien pour mettre en valeur l’offre.

Appareils Hindware | Le premier refroidisseur d’air pliable de l’Inde

Le jeu sur «Take it off» en fait une montre intéressante. Le produit lui-même répond au souci des acheteurs de stocker l’appareil en toute sécurité dans les mois où il n’est pas utilisé.

Timex | #WeDontStop

Une série d’influenceurs à travers le monde font partie de cet effort de Timex et le visage indien est Sidharth Malhotra. #WeDontStop s’aligne sur la marque qui a duré des décennies et la célébrité dont l’ascension au sommet est soulignée sur place.

Santé Ok | #SantéOKtoSabOK

Cela ne va pas gagner de prix, mais mérite d’être présenté ici uniquement pour le choix des acteurs et la compatibilité de leur produit. L’échange en découle.

