Un travail qui parle | Avis d’annonces | 9 au 14 mars 2021

Bagues de fiançailles Tanishq | #WhenItRingsTrue

Une idée tellement ancrée dans la perspicacité et capturée nonchalamment. Lorsque le moment sonne vrai, vous le savez simplement. L’indécision d’une jeune femme disparaît lorsqu’elle ressent ce moment avec son autre significatif. Les bagues de fiançailles Tanishq sont sur place pour célébrer l’occasion. Le travail de pointe que nous attendons de la marque; mais rafraîchissant dans l’approche.

Unacademy | #TeachThemYoung

Ce film avec son message «Sachez quand elle a besoin de vous, sachez quand elle n’a pas» porte un coup dur au patriarcat. La prémisse d’un frère aîné protecteur combattant un garçon qui a donné à sa sœur une lettre d’amour – une lettre qu’il récupère de son sac sans sa permission – a été écrite partout. Ce qui a été célébré comme de l’héroïsme est exposé ici pour ce qu’il est, par le père du «héros», qui fait asseoir son fils pour une conférence. Il faut une marque courageuse pour aborder ce sujet à la manière de l’Unacademy. Le travail révèle des vérités personnelles sur qui nous sommes et ce que nous avons été conditionnés à devenir. Des choses que nous devons désapprendre.

Paytm | La fracture | #FinancialEqual

Paytm réalise un travail très pertinent pour la catégorie mettant en évidence l’inégalité financière qui existe entre les sexes. La construction de cette expérience sociale mérite autant d’applaudissements que l’idée centrale. Fonctionne parfaitement bien pour une marque de services financiers et la journée de la femme. En espérant que la marque fera avancer la conversation à partir d’ici.

Star | Disney Inde | #BreakTheLoop

Il est réconfortant de voir la marque médiatique mettre tout son poids derrière cette merveilleuse initiative pour la Journée de la femme 2021, ce qui en fait bien plus qu’une campagne publicitaire. La série de spots mettant en vedette des protagonistes des émissions du réseau vise à amplifier le message central. Le film principal soulève les questions inconfortables et injustes auxquelles les femmes sont confrontées dès leur enfance. C’est le genre de travail dont nous avons besoin pour #BreakTheLoop.

TrueCaller | Shabd | Ce n’est pas ok

«Vous n’avez pas besoin d’une voix pour vous faire entendre. Vous devez dénoncer les harceleurs. TrueCaller a porté son combat contre ces femmes qui harcèlent au niveau supérieur avec ce film brillant, où une jeune femme qui ne peut pas parler inspire par son courage à parler contre un harceleur. Jusqu’à la toute fin, nous sommes tenus dans l’ignorance de son handicap, mais le récit est tendu pour nous garder accro jusqu’à la révélation. Félicitations à la marque pour rester fidèle à la cause, qui est également parfaitement alignée avec sa raison d’exister.

Fastrack Reflex 3.0 | #StartAnywhere

Des trucs Fastrack palpitants et signature ici, adaptés au produit. Rester fidèle à la marque et bien exécuter est tout ce qu’il faut, montre encore une autre marque. Avec une petite idée bien sûr, celle qui fait passer le message. Dans ce cas, le produit fait naître l’idée.

OkCupid | Ijazat Hai

C’est une vérification de la réalité à plusieurs niveaux et un appel au réveil pour beaucoup d’entre nous. Rappel indispensable, car une fois que vous voyez cela, vous vous rendez compte que nous pourrions par inadvertance encore être biaisés dans nos têtes et nos actions. Nous avons des kilomètres à parcourir, même dans une Inde urbaine, instruite et apparemment égalitaire entre les sexes. C’est une déclaration puissante venant d’une marque de rencontres qui prend position.

Gel de jus Dole + | La bonne gelée

Arrêtez de sourire si vous le pouvez. Une fois que la marque a attiré toute votre attention avec les câpres comiques de la WFH avec les enfants, elle tourne autour du « mauvais » côté de la parentalité pour présenter « The Good Jelly ». Hilarement bon. Du point de vue du positionnement du produit, il aborde un problème de catégorie de base et se distancie intelligemment de la «mauvaise gelée».

Cadbury Perk | #PerkKhaoLightHoJao | Udd Gaye

Perk reste dans la zone de divertissement mais devient un peu plus léger, tout comme les médecins de la marque l’ont ordonné. La situation correspond parfaitement à la proposition et l’ambassadeur de la marque est également parfait pour la pièce. Le cinéma élève le spot. Jeu de mots involontaire.

Rupa Frontline | #YehAaramKaMamlaHai | Match de cricket

Un autre film qui semble avoir été écrit pour la star. Ou est-ce que certaines stars donnent l’impression que c’est ainsi? Ranveer Singh était un bon choix pour «Aaram ka mamla hai» qui est maintenant synonyme de Rupa. L’été est arrivé et le moment est idéal pour préciser la proposition de confort. Le paramètre de match de cricket fournit une toile de fond intéressante pour ce terrain hilarant. J’espère qu’il y aura plus à venir dans cette série cet été.

Greenply | #StopSayingWomenCant

Une femme autodidacte qui ne rompt pas malgré les nombreux défis qui se présentent à elle, pour s’élever dans la société, nous inspire à cet endroit. Alors que ce film pour la journée de la femme frappe le feu, l’autre de la série « self-made » est également très efficace. Je soupçonne cependant que la marque devra faire un peu plus pour s’approprier le «self made».

Pepsi | Zyada Rafraîchissant | #HarGhoontMeinSwag (2021)

Le butin de Salman reste et livre encore une fois pour Pepsi. Quelques plaisanteries divertissantes et des répliques intelligentes fonctionnent comme un prélude avant que la marque ne promette un Pepsi « plus rafraîchissant » cet été.

Réservoirs de stockage d’eau Ashirvad | Keval Ashirvad Dijiye

Jeu de mots intelligent soutenu par un film délicieux. Le garder léger peut parfois aider à le rendre inoubliable comme marque après marque nous l’a montré dans le passé. Je ne sais pas si ‘Ashirvad’ en tant que plate-forme a des jambes ou s’il en a besoin, mais cela fonctionnera à merveille pour la marque si c’est le cas.

Refroidisseurs d’air V-Guard | Refroidissement longue durée

Je pense que cela pourrait mieux correspondre à quelque chose comme un refroidissement instantané ou un refroidissement puissant plutôt qu’un refroidissement durable, mais l’approche originale fonctionne néanmoins pour attirer l’attention et vous retenir jusqu’à la fin. Avec des spots comme celui-ci, l’exécution est reine. Et ça ne déçoit pas.

Zee5 | #AnyTimeManoranjan

Une proposition claire de «Anytime Entertainment» (gratuit) passe sans ambiguïté en 30 secondes animées.

