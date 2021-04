Un travail qui parle | Compte à rebours des 10 meilleures annonces pour les vidéos de mars 2021

Des campagnes de marque qui méritent d’être à l’honneur.

Par Gokul Krishnamoorthy

Voici les 10 meilleures campagnes de marques indiennes de mars 2021, dans une vidéo de compte à rebours.

Le mois de mars apporte avec lui la Journée de la femme et un déluge de campagnes sur les questions liées à l’égalité des sexes, ou à son absence. Le mois de mars 2021 n’a pas été différent. Ce qui est perceptible, c’est la cohérence avec laquelle les marques y font face, y compris lors de la promotion de thèmes sociaux.

Avec l’histoire fascinante d’une jeune femme qui ne peut pas parler, TrueCaller dit au monde que vous n’avez pas besoin de mots pour lutter contre le harcèlement. #ItsNotOK a été dit avec insistance dans cette édition et l’impact du harcèlement sur la victime sans voix vous met en colère.

#MeriBetiStrong de Clinic Plus reste fidèle au fil de la force mère-fille, mais tisse une histoire émouvante sur l’impact de la violence domestique sur un jeune enfant qui en est témoin. Pour élever sa droite et sa force, la marque exhorte les mères à se lever contre la violence domestique.

Paytm fait le terrain pour #FinanciallyEqual avec une simple “ expérience sociale ”. Parmi tous les types d’inégalités qui existent, ce sera peut-être le plus difficile à résoudre.

#BillInTheMiddle d’Axis Bank est tellement ancré dans la réalité qu’il vous frappe fort. Ce genre de travail fera réfléchir les restaurants à deux fois avant de présenter l’addition par défaut à un membre masculin à la table. Des juges savants aux membres de la famille, il y a des preuves pour prouver que nous avons un long chemin à parcourir avant de nous débarrasser des différentes facettes d’un héritage appelé état d’esprit patriarcal.

Répondre à cet état d’esprit est le film #TeachThemYoung de l’Unacademy. Le frère aîné protecteur que nous avons vu si souvent grâce au cinéma indien s’installe pour une conférence du père, pour bavarder. La direction aide à délivrer le message lorsque l’intérêt du spectateur a été piqué. De telles leçons devront être dispensées avant qu’un jeune esprit ne devienne câblé. Ce qui est impressionnant, c’est que l’Unacademy parvient à faire un point extrêmement pertinent sur le genre tout en restant ancrée dans l’éducation.

Dhara délivre son message avec une inversion des rôles dans la cuisine, sans effort.

Facebook continue avec ses histoires #MoreTogether. Celui avec le chiot est sans doute un peu plus attachant.

Bipasha et Ranbir offrent le zing nécessaire pour que l’identité en zig-zag de Lays Maxx passe à travers.

La pièce de théâtre de Vi sur le «Elle vend des coquillages…» aide la marque à prendre vie sur le front de mer. Nous espérons qu’il y aura plus à venir.

OPPO le tue avec une chanson.

Et Tanishq continue d’être sur la chanson, scénarisant un beau moment d’épiphanie tranché de la vie.

#dix

Vi | #SpeedSeBadho

# 9

OPPO F19 Pro | Éclaire la nuit

# 8

Lays Maxx | #BadaZigBadaZag

#7

Huiles de cuisson Dhara | Zara Sa Badlaav | #RishtonKiSehat

# 6

Facebook | Plus ensemble | Kaju

# 5

Paytm | La fracture | #FinancialEqual

# 5

Axis Bank | #BillInTheMiddle

# 4

TrueCaller | Shabd | Ce n’est pas ok

# 3

Clinic Plus | #MeriBetiStrong (2021)

# 2

Tanishq | #WhenItRingsTrue

#1

Unacademy | #TeachThemYoung | Sachez quand elle a besoin de vous

