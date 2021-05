Un travail qui parle | Compte à rebours des 10 meilleures annonces vidéo avril 2021

Des campagnes de marque d’avril 2021 qui méritent d’être à l’honneur.

Par Gokul Krishnamoorthy

Voici les 10 meilleures campagnes de marques indiennes d’avril 2021 qui se sont démarquées à notre avis, dans une vidéo de compte à rebours.

On a vu le volume et le calibre des campagnes publicitaires augmenter en mars avec la Journée de la femme et il est bon de voir l’élan se maintenir jusqu’en avril. Ce fut un mois difficile avec des débats interminables sur la politique et plus proche de notre monde, la Premier League indienne. La bulle a éclaté (jeu de mots involontaire) mais pas avant que de délicieuses publicités ne nous arrivent. Comme toujours, regrettez que cette liste soit limitée à 10. Suivez les revues hebdomadaires d’annonces de Clutter Cutters (également publiées sur FE BrandWagon en ligne) pour une couverture plus complète du travail de la marque qui parle d’elle-même.

Parmi celles qui ont été laissées de côté dans le top 10, il y a les extensions de fonctionnalités des campagnes au cours des derniers mois. Cela explique, entre autres, qu’un «merci» Cadbury ou une «équipe» Dream11 ne figurent pas ici dans ce compte à rebours mensuel.

Passant au travail qui a réussi à faire partie du top 10, Bhima Jewellery fait une déclaration et le fait avec style. La bande-son idyllique et la présentation cinématographique sont complétées par la présence naturelle à l’écran du protagoniste et de la famille qui la soutient. Il ne s’agit pas seulement de la cause, mais aussi de la façon dont la marque parvient à s’intégrer dans le message avec «Pure as love».

L’ONUSIDA nous exhorte à voir les enfants comme ils se perçoivent eux-mêmes, en termes d’identité de genre, avec un moment puissant de prise de conscience dans le miroir.

Kia adopte une nouvelle identité et ce film donne vie au «Mouvement qui inspire» avec une musique exaltante et des moments spéciaux du royaume exclusif des enfants.

Le film Taj Mahal Tea vous incite à prendre un moment de repos, transportant le spectateur dans un espace de solitude bienheureuse. La musique et les visuels se marient à la narration pour nous faire aller ‘Wah’ à la fin.

Finolex fait preuve de perspicacité avec une approche «Remplissez-la, fermez-la, oubliez-la» livrée proprement à travers des scripts amusants de Virender Sehwag.

Upstox fait son point simple sans trop de bruit assez agréablement pour le spectateur.

PhonePe et jdMart nous font craquer en faisant fortement valoir leurs points respectifs.

Félicitations à Livspace pour avoir augmenté le quotient d’humour tout en restant dans la zone à problèmes de catégorie.

Pendant ce temps, le CRED continue d’utiliser l’humour des célébrités pour couper et créer une catégorie.

À l’autre bout du spectre aux côtés de Taj Mahal Tea, le film Bison Panel propose un autre voyage dans un espace tranquille.

Chacun est différent et spécial. Mais ce qui est commun aux films Bhima, Kia, ONUSIDA, Taj Mahal Tea et Bison Panel, c’est qu’ils ont des bandes sonores qui vous attirent et vous y maintiennent, tout en élevant les films. Loin d’inciter à l’évitement, ils pourraient vous donner envie de répéter. En espérant que nous en verrons plus comme eux en mai.

Voir les films publicitaires dans leur intégralité ci-dessous.

#dix

Tuyaux Finolex | Ek Baar Lagwayyie Aur Hamara Naam Bhool Jaayie

# 9

Kia Inde | #MovementThatInspire

# 8

Upstox | L’investissement rendu super facile

#7

PhonePe | Vous avez juste une minute? #BestToJustPhonePe

#7

JdMart | Marché B2B Inde Ka

# 6

Panneau Bison | Des bateaux-maisons aux armoires à la maison

# 5

Livspace | N’essayez pas ca a la maison

# 4

Thé Taj Mahal | Wah Taj | Fursat

# 3

ONUSIDA | #SeeMeAsIAm

# 2

CRED | Presque incroyable | Idéal pour le bien

#1

Bijoux Bhima | Pur comme l’amour

(Propulsé par www.ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon en ligne. Pour présenter des campagnes ou ajouter des crédits, envoyez un e-mail: Campaigns@ClutterCutters.in)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.