Il y a eu une autre blessure horrible sur le tournage de la Alec Baldwin film « Rust » … un travailleur du cinéma a été mordu par une araignée venimeuse … et les blessures semblent dégoûtantes et douloureuses.

Sérieusement, ces images macabres des blessures de l’homme ne sont pas pour les âmes sensibles … car vous pouvez littéralement voir l’intérieur de son bras et de son épaule, ses muscles et tout.

Le travailleur du cinéma, Jason Miller, dit qu’il a été embauché pour aider à fermer le tournage du film au Bonanza Creek Ranch à Santa Fe, au Nouveau-Mexique … et c’est là qu’il a été mordu par une araignée recluse brune venimeuse.

La morsure d’araignée a envoyé Jason à l’hôpital, où il fait soigner son bras gauche … et vous pouvez voir à quel point les choses ont l’air mal … et pourquoi il envisage potentiellement un long processus de rééducation.

La mère de Jason dit qu’il pourrait avoir besoin d’être amputé du bras gauche…

On dit également qu’il est très malade à cause de la morsure d’araignée et les médecins disent qu’il aura besoin d’une greffe de peau pour couvrir la plaie ouverte, une fois qu’elle commencera enfin à guérir.

L’incident survient à la suite de celui du mois dernier tir mortel sur le plateau … quand Alec a appuyé sur la gâchette d’une arme à feu, tirant accidentellement une balle réelle qui a frappé et tué le directeur de la photographie Halyna Hutchins.