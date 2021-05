Un travailleur de l’USPS admet avoir déversé les bulletins de vote dans les poubelles du New Jersey ⋆ .

Beauchene a admis que les 28 septembre, 1er octobre et 2 octobre 2020, il avait jeté dans des bennes à ordures à North Arlington, New Jersey et West Orange, 1875 pièces de courrier qu’il avait été chargé de livrer aux clients postaux à West Orange et Orange, New Jersey. Ce courrier comprenait 627 pièces de courrier de première classe, 873 pièces de courrier de classe standard, deux pièces de courrier certifié, 99 bulletins de vote pour les élections générales destinés aux résidents de West Orange et 276 dépliants de campagne de candidats locaux pour le conseil municipal de West Orange et le conseil d’administration de Éducation. Les forces de l’ordre ont récupéré le courrier le 2 octobre 2020 et le 5 octobre 2020 et l’ont remis dans le flux de courrier pour livraison.

L’accusation d’abandon du courrier est passible d’une peine maximale d’un an de prison et d’une amende de 100 000 $. La détermination de la peine est prévue pour le 21 septembre 2021.

Alors que les rapports de bulletins rejetés étaient répandus sur les réseaux sociaux pendant et après la présidentielle de 2020, les allégations de dumping des bulletins de vote ont été presque universellement qualifiées de «théories du complot» par les monopoles de la technologie des médias sociaux et les organisations de vérification des faits accréditées.