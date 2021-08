Un travailleur des concessions de Coors Field est décédé après la fusillade de vendredi à Denver: rapports

in

Un employé des concessions de Coors Field à Denver faisait partie d’au moins deux personnes tuées dans la ville entre vendredi et samedi matin dans au moins quatre fusillades, selon des informations.

On ne pensait pas que la mort du travailleur des concessions était liée à son travail, bien que la police de Denver enquêtait toujours, a rapporté FOX 31 de Denver.

La victime non identifiée était l’une des deux personnes abattues près de Coors Field après le match de vendredi entre les Rockies du Colorado et les Marlins de Miami.

UN TIR À PROXIMITÉ DU CHAMP DE COORS À DENVER BLESSE 2 APRÈS LE JEU ROCKIES-MARLINS : RAPPORTS

La victime blessée a été décrite par la police comme un “spectateur non impliqué”, tandis que le travailleur des concessions tué se serait disputé avec deux autres personnes sur les lieux, selon le Denver Post.

L’emploi de la victime à Coors Field a été confirmé par les Rocheuses, a rapporté le Post.

Coors Field à Denver est vu le 31 mars 2021. (Associated Press)

La deuxième victime de la fusillade de 22h30 dans la région de Coors Field est restée dans un état critique samedi, a rapporté FOX 31.

Environ deux heures plus tôt vendredi, trois personnes ont été abattues dans le quartier du Civic Center de Denver, à environ trois kilomètres du stade de baseball. Une victime est décédée, une autre est restée dans un état critique samedi et la troisième victime a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a rapporté FOX 31.

Plus tard, juste avant 2 heures du matin samedi, un homme victime a été grièvement blessé lors d’une troisième fusillade, à West 11th Avenue et Acoma Street. Une deuxième victime de cette fusillade, également grièvement blessée, a été localisée plus tard, après que la police a appris que la victime avait été transportée à l’hôpital dans un véhicule privé, a rapporté FOX 31.

Lors de la quatrième fusillade de la nuit, juste après 2 heures du matin samedi, deux personnes ont été abattues mais les deux devraient survivre, ont déclaré les autorités à FOX 31.

Aucune arrestation n’a été signalée dans aucune des quatre fusillades. La police a demandé à toute personne ayant des informations de la contacter au 720-913-7867.